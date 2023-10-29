Fenerbahçe durdurulamıyor! Fenerbahgçe, Pendik'e de fark attı

Trendyol Süper Ligi lideri Fenerbahçe, Pendikspor'u deplasmanda farkla yenerek galibiyet serisine devam etti.

Trendyol Süper Lig’in 10. haftasında lider Fenerbahçe, Siltaş Yapı Pendikspor’a konuk oldu. Pendik Stadı’nda oynanan karşılaşmayı 5-0 kazanan Fenerbahçe, bu sezon resmi maçlardaki galibiyet serisini 19’a çıkardı.

Fenerbahçe’yi galibiyete taşıyan golleri 30. dakikada Erdem Canpolat kendi kalesine, 42. dakikada İrfan Can Kahveci ve 65, 77 ve 87. dakikalarda Edin Dzeko kaydetti. Hat-Trick yaparak farklı galibiyette büyük pay sahibi olan Edin Dzeko, maça damga vuran isim oldu.

Bu sonuçla ligde ve Avrupa’da bu sezon çıktığı 19. maçında da galibiyetle ayrılmayı başaran Fenerbahçe, puanını 30 yaparak liderlik koltuğundaki yerini korudu. Pendikspor ise 7 puanda kaldı.

Süper Lig'de ‘en iyi başlangıç rekorunun sahibi olan Fenerbahçe, 2023-2024 sezonunda oynadığı 10 müsabakanın tamamını kazandı. Sarı-lacivertliler, UEFA Avrupa Konferans Ligi elemelerinde 6, grup aşamasında 3 galibiyet elde etti. Bu süreçte rakip filelere 58 gol gönderen Kanarya, kalesinde 10 gol gördü.

Geçtiğimiz sezonun son lig maçında Gaziantep FK ve Türkiye Kupası finalinde Başakşehir’i mağlup eden Fenerbahçe, bu sezonki seriyle birlikte son 21 resmi maçta galibiyet sevinci yaşadı.

Maçtan dakikalar

17. dakikada Ferdi’nin pasında Szymanski’nin bekletmeden ceza sahası sol çaprazdan yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak az farkla sağ kale direğinin dibinden auta gitti.

22. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazdan Edin Dzeko’nun içeri çevirdiği pasla buluşan Tadic’in bekletmeden yaptığı vuruşta kaleci Erdem son anda topu oyun alanına çeldi.

30. dakikada Osayi Samuel’in sağ taraftan çevirdiği topta kaleci Erdem Canpolat’ın Edin Dzeko’dan önce yaptığı hamle sonrası meşin yuvarlak filelerle buluştu. 0-1

43. dakika Szymanski’nin sol taraftan ortasında ceza yayına yakın bir noktadan İrfan Can Kahveci'nin şutunda savunmaya da çarpan top ağlara gitti. 0-2

46. dakikada Tadic’in pasında topla buluşan Dzeko’nun ceza sahası içi sol çaprazdan vuruşunda kaleci Erdem, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

52. dakikada Gökcan Kaya’nın ceza sahası içi sol çaprazdan sert vuruşunda kaleci Livakovic, topu oyun alanına geri çeldi.

54. dakikada sol kanattan Edin Dzeko’nun ceza sahasına ortasında Tadic’in bekletmeden vuruşunda top, az farkla auta gitti.

62. dakikada Berkay’ı çalımlayarak ceza sahası içine giren Dzeko’nun sağ çaprazdan vuruşunda kaleci Erdem gole izin vermedi.

65. dakikada savunma arakasına atılan pas sonrası topla buluşan Szymanski, ceza sahası içine girdikten sonra pasını altıpas çizgisindeki Dzeko’ya verdi. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-3

77. dakikada Ferdi’nin ceza sahası içi sol taraftan içeri çevirdiği pasta topla buluşan Edin Dzeko, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 0-4

79. dakikada Kent’in pasında topla bulaşan Tadic’in aşırtma vuruşunda kaleci Erdem’i geçen topu Berkay, son anda kornere gönderdi.

87. dakikada Ferdi’nin pasında topla buluşan Dzeko, ceza sahası içi sol çaprazdan sert bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 0-5