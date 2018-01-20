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  5. 20 Ocak 2018 21:00

Fenerbahçe - Göztepe: 2-1

Spor Toto Süper Lig'de 18. hafta maçında Fenerbahçe, sahasında Göztepe'yi 2-1 mağlup etti.

Fenerbahçe - Göztepe: 2-1
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Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe sahasında Göztepe ile karşılaştı. Maça hızlı başlayan Fenerbahçe, 15. dakikada Fernandao'nun golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. 

İkinci yarıda maç daha çok orta sahada geçerken, 59'da Fenerbahçe savunmasında Neustadter ile Skrtel'in ortaklaşa inanılmaz hatasında Jahovic'in pasıyla Poko golü attı ve durum 1-1 oldu.

83. dakikada Neustadter, Fenerbahçe'yi öne geçirme fırsatını kaçırırken, 1 dakika sonra Göztepe'de Poko'nun ağlara doğru giden vuruşunu Fenerbahçe savunması çizgiden çıkardı. 

90+3'te sahneye çıkan Soldado golü attı ve Fenerbahçe mücadeleyi 2-1 kazandı. Bu sonuçla Fenerbahçe puanını 36 yaparken, Göztepe ise 30 puanda kaldı.

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