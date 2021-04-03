Fenerbahçe kanat transferi için düğmeye bastı

Sezon başında büyük umutlarla Roma’dan alınan Diego Perotti’yi gönderme kararı alan Fenerbahçe yeni kanat transferi için düğmeye bastı.

Fenerbahçe sezon başında transfer ettiği ancak sakatlık sorunları nedeniyle yolları ayırmayı planladığı Diego Perotti'nin yerine gelecek ismi İtalya'da buldu.

Transfer çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertli yönemin, Stephan El Shaarawy konusunda ortak noktada buluştuğu belirtildi. Kanarya'nın oyuncuyla Nisan ayında temasa geçeceği belirtilirken, Mısır asıllı İtalyan yıldızın sezon sonunda kiralık veya bonservisiyle elden çıkarılması bekleniyor.

Roma 16 milyon Euro'ya sattığı oyuncuyu ocak ayında 16 milyon Euro'ya kadrosuna kattı. Fakat İtalyan basınında yer alan haberlere göre, Stephan El Shaarawy yeni sezon planlamasında yer almıyor. yandan Stephan El Shaarawy, İtalya Milli Takımı'nda

STEPHAN EL SAARAWAY KİMDİR?

Stephan El Shaarawy, 27 Ekim 1992 tarihinde Savona, İtalya'da dünyaya geldi. İlk profesyonel sözleşmesini 2008 senesinde Genoa ile imzalayan genç sporcu, fazla forma şansı bulamadığı takımı tarafından 2010 senesinde Padova'ya kiralandı.

Kiralık olarak forma giydiği 29 maçta görev aldı ve 9 gol ile takımına katkı sağladı. 2011 senesinde ülkesinin dev kulüplerinden Milan'a transfer oldu. 4 sezonda 82 maçta görev alan İtalyan yıldız, 29 gol ile genç yaşına rağmen önemli bir performans sergiledi. 2016 senesinde Milan tarafından Roma'ya kiralandı.

16 maç sonra Roma ile anlaşarak transfer oldu. Roma 2019'da, 16 milyon Euro'ya Çin ekibi Shanghai Shenhua'ya sattığı yıldız futbolcuyu ocak ayında bedelsiz olarak transfer etti. Ayrıca Shaarawy, 2012 senesinden bu yana İtalya Milli Takımı forması giymektedir.