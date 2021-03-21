Fenerbahçe'de koronavirüs şoku

Süper Lig'de Beşiktaş ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe maçın ardından 21 kişilik kadroda yer almayan 1 futbolcuda koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.

Süper Lig'de Beşiktaş ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe maçın ardından 21 kişilik kadroda yer almayan 1 futbolcuda koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı

Açıklamada "Bu akşamki maçımızın 21 kişilik kadrosunda olmayan bir oyuncumuza gösterdiği semptomlar sonrası uygulanan PCR testinin sonucu pozitif çıkmıştır. Futbolcumuzun izolasyon ve tedavi süreci başlamıştır" denildi.