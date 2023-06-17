Fenerbahçe'den 5 yıldızlı logo kararı

Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Kızılhan, sarı lacivertli kulübün gelecek sezondan itibaren 5 yıldızlı armayı kullanacağını açıkladı.

Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Kızılhan sarı lacivertli kulübü 2022 yılı olağan mali genel kurulunda bir konuştu.

Fenerbahçe'nin 5 yıldız arma kullanımını tescillediklerini belirten Kızılhan, "Kulübümüz 5 yıldızlı arma kullanımını hayata geçirdi ve armamız resmen tescillendi. 2020-2021 sezonunda TFF'ye yaptığımız başvuru hala cevaplanmadı. Biz artık beklemeyeceğiz ve her alanda 5 yıldızlı armayı kullanacağız" dedi.

Genel sekreter Burak Kızılhan, Fenerbahçe'nin 3 temmuz süreci ile ilgili ise, "Kulübümüze kurulan 3 Temmuz kumpası ile ilgili 2022 yılında da önemli gelişmeler yaşandı. Sözde şike davasında verilen beraat kararları, Yargıtay tarafından onandı. Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz hakkını kullanmadı. Bu yorucu ve yıpratıcı süreç, Fenerbahçe'nin aklanmasıyla sonuçlandı. FETÖ ve PYD üyesi polisler hakkında verilen hükümler incelendi. Tutuklu sanıkların, tutukluluğunun devam etmesine karar verildi." ifadelerini kullandı.