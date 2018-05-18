Galatasaray İzmir'e iki eksikle gidiyor !

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 34. haftasında Göztepe ile İzmir oynayacağı maçın hazırlıklarını Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla tamamladı. Zorlu deplasmanda şampiyonluk için bir puana ihtiyacı olan Galatasaray’da son antrenmanın ardından Teknik Direktör Fatih Terim, kamp kadrosunu belirledi. Kadroda Tolga Ciğerci ve Iasmin Latovlevici yer almadı.

Fatih Terim’in belirlediği 22 kişilik kamp kadrosunda şu isimler yer aldı:

Fernando Muslera, Mariano, Maicon, Serdar Aziz, Ahmet Çalık, Yasin Öztekin, Selçuk İnan, Eren Derdiyok, Younes Belhanda, Sinan Gümüş, Martin Linnes, Ryan Donk, Cedric Carrasso, Bafetimbi Gomis, Garry Rodrigues, Fernando Reges, Ozan Kabak, Celil Yüksel, Yuto Nagatomo, Jason Denayer, Eray İşcan, Sofiane Feghouli.