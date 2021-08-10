  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Spor Toto Süper Lig
  5. Galatasaray transferi KAP'a bildirdi

Galatasaray, Victor Nelsson'ı KAP'a bildirdi

Galatasaray, Victor Nelsson'ı KAP'a bildirdi

Galatasaray, Danimarkalı stoper Victor Enok Nelsson'un transferi için Kopenhag Kulübü ile resmi görüşmelere başlandığını duyurdu.

Süper Lig’in 2021-22 sezonu öncesinde transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray, Danimarkalı stoper Victor Nelsson ile görüşmelere başlandığını açıkladı.

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yer alan açıklamada, "14.10.1998 doğum tarihli Danimarka uyruklu Victor Enok Nelsson'un transferi konusunda Kopenhag ile resmi görüşmelere başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Teknik Direktör Fatih Terim’in stoper mevkisi için belirlediği adaylar arasında ilk sırada yer alan Danimarkalı oyuncu, İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Crystal Palace ve Burnley’den de teklif almasın karşın, yönetimin hızlı davranması sayesinde Galatasaray’a kazandırıldı.

Henüz 22 yaşında olmasına karşın 189 resmi maça çıkan 1.85 metre boyundaki Victor Nelsson geçen sezon Kopenhag formasıyla 30 karşılaşmada forma giyerken 1 gol kaydetti.

Etiketler Galatasaray galatasaray transfer
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Okullara ''Suriyeli, Afgan ve Iraklı'' öğrenciler için özel talimat
Orman yangınları sonrası büyük tehlike
Bu hatayı sakın yapmayın! Hem işinden oldu hem de tazminatından!
Dünya diken üstünde: Korona bitmeden ''Marburg'' kabusu başladı
Tanju Özcan'dan sosyal medya şarlatanı Afgan'a çok sert yanıt
BTP lideri Hüseyin Baş: ''Tüm yetki O’nda ama hiçbir sorumluluğu yok !''
Ve resmen açıklandı: YKS'de baraj puanı düşürüldü
Cinsel organını satışa çıkaran model ailesini fena kızdırdı
Son ankette ''Türkiye şeriat ile yönetilmeli'' diyenlerin oranı belli oldu
Aşı olmayan işten kovulabilir mi? Uzman isimler anlattı