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Galatasaray'da Hakim Ziyech depremi

Galatasaray'da Hakim Ziyech depremi
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Galatasaray'ın büyük umutlarla kadrosuna kattığı Faslı futbolcu Hakim Ziyech'in, devre arasında ayrılığa hazır olduğu öne sürüldü.

Hakim Ziyech'in Galatasaray'daki belirsizliği sürüyor.

Sarı-kırmızılılarda ertelenen Süper Kupa maçında ilk 11'de yer alması beklenen Hakim Ziyech'in, son idmandan önce ağrılarını gerekçe göstererek kadroya alınmadı. 

Sabah'ın haberine göre, bu durumu daha önce de yaptığı ortaya çıkan 30 yaşındaki futbolcunun Adana Demirspor karşılaşması öncesinde de aynı gerekçeyle sahada yer almadığı öne sürüldü.

DEVRE ARASI AYRILIĞA HAZIR

Sezon başında Chelsea'den bedelsiz satın alma opsiyonuyla kiralanan yıldız oyuncunun devre arasında takımdan ayrılmaya hazırlandığı kaydedildi.

SUUDİ ARABİSTAN KULÜPLERİ PEŞİNDE

Türkiye'de istediği ortamı bulamadığı belirtilen Ziyech'in menajerine takım bulması için talimat verdiği ve Suudi Arabistan'dan gelen tekliflerin değerlendirilmesini istediği aktarıldı.

Ara transfer döneminde hem Galatasaray hem de Ziyech tarafının ortak bir noktada buluşmak için toplantı yapacağı belirtildi.

Sabah Gazetesi

Etiketler Galatasaray galatasaray Hakim Ziyech ayrılık
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