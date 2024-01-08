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Galatasaray'da kriz yıllar sonra ortaya çıktı: Muslera, Fatih Terim'in odasını basmış

Galatasaray'da kriz yıllar sonra ortaya çıktı: Muslera, Fatih Terim'in odasını basmış
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2011 yılında Fatih Terim'in yardımcılığını yapan Ümit Davala, Galatasaray'ın efsane oyuncusu Muslera ile Fatih Terim arasında geçen ilginç bir diyaloğu paylaştı.

2011 yılında Fatih Terim'in yardımcılığını yapan Ümit Davala, o dönem Galatasaray'da maaşların günü gününe yatmadığını ve yabancı oyuncuların bundan rahatsızlık duyduğunu ifaderek, Fernando Muslera ile Fatih Terim arasında yaşanan atışmayı anlattı.

Ümit Davala, ''2011'de Muslera hocanın soyunma odasını bastı, birkaç gün gecikmişti maaşı. Muslera 'Bu maaş yatmadan ben oynamam.' dedi. Hoca da 'Ufuk soyun oğlum, bana Ufuk'u hazırlayın.' dedi. Muslera ondan sonra R yaptı oynadı.'' açıklamasını yaptı.

Etiketler Galatasaray fernando muslera muslera fatih terim ümit davala
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