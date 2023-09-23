Galatasaray'da Sacha Boey depremi

Transfer sezonuna damgasını vuran Galatasaray yönetim, de, teknik direktör Okan Buruk da, taraftar da endişelendiren bir transfer gelişmesi yaşanıyor... Takımın yıldızı her an veda mesajı yayınlayabilir..

Galatasaray, oyuncularına gelen tekliflere engel olamıyor. Victor Nelsson'dan sonra Sacha Boey'e de teklif yağmuru gelmeye başlamıştı. Sacha Boey'un adı transfer döneminde; Arsenal, Milan, Brighton, Burnley, Juventus ve Bournemouth gibi ekiplerle geçmişti. Sarı-kırmızılılar gelen teklifleri teker teker reddetse de oyuncusunu takımda tutmak için yeni sözleşme planları yapıyordu. Maaşına zam yapılarak serbest kalma bedelinin 25 milyon euro'ya çıkartma teklifi Fransız oyuncu tarafından olumlu karşılanmadı. Maaşına zam yapılmasını kabul eden Boey, serbest kalma bedelinin 25 milyon euro olmasını istemedi ve görüşmeler tıkandı. Sözleşmesi 2025 yılında bitecek Sacha Boey'in devre arasında gelecek teklifle takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Sarı-kırmızılılar bu mevki için arayışlarına şimdiden başladı.