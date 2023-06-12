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Galatasaray'ın deplasman forması görücüye çıktı

Galatasaray'ın deplasman forması görücüye çıktı
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Süper Lig şampiyonu Galatasaray, yeni sezonda giyeceği deplasman formasını tanıttı.

Spor Toto Süper Lig'de sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, yeni sezon formasını tanıttı.

Sarı kırmızılılar, iç saha formasının ardından deplasman formasını da taraftarına sergiledi.

Sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımda, "Zafere giden her yolda daima omuz omuza" başlığıyla, yeni deplasman formasının satışa sunulduğu duyuruldu. 

Galatasaray, iç saha forması için yapılan tanıtımda ise "ZaferKükreyişi" etiketiyle paylaştığı videoda, Fernando Muslera, Kerem Aktürkoğlu, Lucas Torreira, Sergio Oliveira, Dries Mertens ve Sacha Boey yer almıştı.

Etiketler Galatasaray galatasaray yeni sezon forma deplasman forması
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