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Galatasaray'ın radarındaki Weghorst'tan ilk açıklama

Galatasaray'ın radarındaki Weghorst'tan ilk açıklama
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Beşiktaş formasını giydiği kısa sürede taraftarın gönlünü kazanmayı başaran Alman golcü Weghorst için Galatasaray transfer çalışmalarına başlamıştı.... Weghorst'tan ilk açıklama geldi.

Galatasaray, Beşiktaş'ın eski yıldızı Weghorst'u kadrosuna katmak için girişimlere başladı. Icardi'nin yanına kaliteli bir golcü almak isteyen sarı-kırmızılılar Weghorst için nabız yoklamaya başladı. Bu haberin ardından Beşiktaş devreye girdi.

Sezon başında Burnley'den Hoffenheim'a kiralık olarak transfer olan Weghorst'un Almanya'da mutsuz olduğu ortaya çıktı. Galatasaray'ın kendisiyle ilgilenmesinden sonra Weghorst, ilk tercihinin Beşiktaş olduğunu iletti ve siyah-beyazlılara haber yolladı.

Beşiktaş'ta yapılacak başkanlık seçimi nedeniyle transfer görüşmeleri durdurulmuş durumda. Serdar Adalı ya da Hasan Arat ikilisinden birinin göreve gelmesinin ardından Weghorst ile görüşmeler başlayacak.

 

Etiketler Beşiktaş Weghorst beşiktaş transfer galatasaray
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