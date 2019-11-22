  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Spor Toto Süper Lig
  5. 22 Kasım 2019 18:03

Garry Rodrigues transferi FIFA'lık oldu! 4 dönem transfer yasağı gelebilir

Sezon başında Al Ittihad'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Garry Rodrigues'in Galatasaray'dan Suudi Arabistan'a gidişi FIFA'lık oldu. FIFA, Al Ittihad'a 4 dönem transfer yasağı cezası verebilir.

Garry Rodrigues transferi FIFA'lık oldu! 4 dönem transfer yasağı gelebilir
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

Suudi Arabistan basınında yer alan habere göre, Galatasaray'a ödenmesi gereken 5 milyon Euro bedelindeki taksitleri tamamlayamayan Al-Ittihad kulübü, FIFA'dan uyarı aldı.

4 DÖNEM TRANSFER YASAĞI GELEBİLİR
Sarı kırmızılılara ödenmesi gereken miktarın kısa süre içerisinde verilmemesi durumunda 2 ile 4 transfer dönemi ceza alınabileceği kaydedildi.

Öte yandan transfer konusunda kısa bir yanıt veren Al Ittihad'ın Başkanı Mohammed Al-Fayez, "Şu anda yeni transferler hakkında konuşmanın sırası değil. Mevcut takımın sonuna kadar arkasındayız" sözlerini kullandı.

Galatasaray'dan Al-Ittihad Cidde'ye 9 milyon Euro bedelle transfer olan Garry Rodrigues, burada çıktığı 11 maçta 1 gol 2 asistle oynamıştı. Kaynak: Sporx

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
Galatasaray , Fenerbahçe , Gaziantep'te hücre evi baskınında patlama , Radikalden istifa etti , fifa , Garry Rodrigues , al ittihad
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM