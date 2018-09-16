Göztepe vites arttırdı ! Yasin Öztekin şov...

Spor Toto Süper Lig 5. hafta mücadelesinde Kayserispor’u konuk eden Göztepe, taraftarı önünde 2-0 kazanarak kötü sonuçların ardından rahat bir nefes almış oldu.

Ligde oynadığı 4 maçın 3’ünü kaybeden Göztepe, 18. dakikada Yasin Öztekin’in golüyle 1-0 öne geçerken 20. dakikada Alpaslan Öztürk skoru 2-0 yaptı. Bu golde asisti yapan isim ilk golü atan Yasin Öztekin oldu.

İlk yarı bu skorla sona ererken Kayserispor’un etkisiz futbolcu farkın erimesini sağlamadı. İkinci yarıda iki takımdan da gol sesi çıkmayınca Göztepe sahadan 2-0’lık galibiyetle ayrıldı.

Bu sonuçla Kayserispor ligdeki ilk yenilgisini alırken 8 puanda kaldı. Göztepe ise puanını 6’ya yükseltti.

Göztepe gelecek hafta deplasmanda Trabzonspor’a konuk olurken Kayserispor sahasında Atiker Konyaspor’u ağırlayacak.