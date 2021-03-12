Kartal şampiyonluğa kanat açtı

Süper Lig'de 30. haftanın açılış maçında Başakşehir'e konuk olan Beşiktaş, zorlu maçta 3-2'lik skorla önemli bir galibiyet aldı.

Süper Lig'de 30. haftanın açılış maçında Medipol Başakşehir ile Beşiktaş, karşı karşıya geldi. 5 golün atıldığı maçtan Beşiktaş 3-2 galip ayrıldı.

Karşılaşma hızlı başladı. 4. dakikada Aleksic'in, 7. dakikada Vincent Aboubakar'ın vuruşlarında top direkten döndü. Dakikalar 42'yi gösterirken; Cyle Larin, Beşiktaş'ı 1-0 öne geçirdi. Larin, bu sezon Beşiktaş formasıyla 14. golünü attı.

İlk yarıyı Beşiktaş, 1-0 önde tamamlarken; 52'de Deniz Türüç, skoru eşitledi. Kalesinde gördüğü golün ardından oyunu rakip sahaya yıkan Beşiktaş, 67'de Welinton ile golü buldu. Siyah Beyazlılar, golün ardından oyun kontrolünü elinde tutmasına karşın; 76'da sonradan oyuna giren Demba Ba'nın golü geldi. Senegalli, skoru 2-2'ye getirirken; golünün ardından sevinmemesi dikkat çekti.

Dakikalar 85'i gösterirken; bu kez sahneye Josef de Souza çıktı. Rosier'in ortasında ön direkte topla buluşan Brezilyalı sertv e düzgün vurarak topu ağlarla buluşturdu ve maçın skorunu ilan etti, Başakşehir: 2 - Beşiktaş: 3.

Üst üste 6. galibiyetini alan Beşiktaş puanını 63 yaptı ve liderliğini sürdürdü. Başakşehir ise 29 puanda kaldı.

SERGEN YALÇIN KULÜBEDE

Medipol Başakşehir-Beşiktaş karşılaşmasına siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Sergen Yalçın tek değişiklik yaparak çıktı. Tecrübeli teknik adam geçen hafta oynanan Gaziantep maçında görev yapan kadrodan sadece Rıdvan Yılmaz'ı kulübeye çekerken, genç futbolcunun yerine Fabrice N'Sakala'ya görev verdi.



Gaziantep maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen teknik direktör Sergen Yalçın, karşılaşmayı da stattaki locadan takip etti. Yalçın'ın yokluğunda siyah-beyazlı takımı yardımcı antrenör Murat Şahin idare etti. Şahin, bu sezon daha önce de 3 kez Yalçın'ın yerine görev yapmıştı.

Sezonun ilk maçı olan Trabzonspor karşılaşmasında görev alan Şahin, Fraport TAV Antalyaspor mücadelesinde ve UEFA Avrupa Ligi ön elemesinde Rio Ave ile oynanan maçta da Yalçın'ın yerine kulübede yer almıştı.

MAÇTAN DAKİKALAR

4.' Sağdan Deniz Türüç'ün ortasında Crivelli topu kafayla Aleksic'in önüne indirdi. Bu oyuncu topu penaltı noktası üzerinde kontrol edip şutunu çekti, meşin yuvarlak üst direkten döndü.

7.' Rosier'in sağdan ortasında Epureanu'nun kafayla uzaklaştırmaya çalıştığı top ceza sahası çizgisi önündeki Aboubakar'ın önüne düştü. Kamerunlu oyuncunun sert şutunda meşin yuvarlak yan direkten döndü, pozisyonun devamında savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

16.' Ljajic'in sağdan ortasında Larin, Rafael'in üzerinden yükselerek kafayı vurdu, meşin yuvarlak kaleci Volkan Babacan'da kaldı.

21.' Giuliano kendi yarı alanından topu Crivelli'nin koşu yoluna yolladı. Orta sahanın gerisinden koşuya başlayan Crivelli, Welinton'u çalımlayarak meşin yuvarlağı ceza sahasına kadar sürüp kaleciyle karşı karşıya kaldı. Fransız oyuncunun şutunda Ersin Destanoğlu topu ayaklarıyla çeldi.

GOL: CYLE LARIN

42.' Beşiktaş öne geçti. Sağdan son çizgiye inen Atiba'nın yerden ortasında penaltı noktası üzerinde Aboubakar'ın kontrol etmeye çalıştığı top Larin'in önünde kaldı. Bu futbolcunun şutunda top Rafael'e çarparak kaleye yöneldi. Çizgi üzerinde Epureanu'nun müdahalesi yeterli olmadı ve meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1

İlk yarı Beşiktaş'ın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

2. YARI

GOL: DENİZ TÜRÜÇ

52.' Sol kanatta topu kapan Aleksic'in nefis ortasına kale alanı önünde Nsakala'dan sıyrılan Deniz Türüç bomboş durumda kafayı vurdu ve maça denge getirdi: 1-1

59.' Josef de Souza, ceza sahası sol içinden çok sert vurdu. Kaleci Volkan Babacan, son anda yaptığı müdahalesiyle gol izni vermedi.

60. Rosier, sağdan ceza sahasına ortaladı. Larin'den önce son anda Ponck, araya girdi ve topu uzaklaştırarak tehlikeyi uzaklaştırdı. Beşiktaşlı oyuncular penaltı bekledi. Hakem Cüneyt Çakır 'devam' dedi.

GOL: WELINTON

67.' Ghezzal, sağ kanattan korneri kullandı. Ön direkte Welinton kafayı vurdu ve topu ağlarla buluşturdu: 1-2.

GOL: DEMBA BA

76.' Sol kanattan kullanılan tac atışında Mehmet Topal savunmadan sıyrılmak isterken kendisine çarpan top arka direkteki Demba Ba'ya doğru gitti. Senegalli, yakın mesafeden gelişine vurdu ve topu ağlarla buluşturdu. Demba Ba, gol sonrası sevinmedi. Başakşehir, 11 maç sonra ligde rakip ağlara iki gol birden attı. Beşiktaş ise 6 maç sonra kalesinde iki gol gördü.

GOL: JOSEF DE SOUZA

85.' Rosier'nin sağdan ortasında ön direkte Josef de souza topu kontrol etti, döner dönmez sert ve düzgün vurarak meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-3.

Kalan dakikalarda iki takımın da çabası sonuç vermedi ve Beşiktaş, maçtan 3-2 galip ayrıldı.

Medipol Başakşehir: 2 - Beşiktaş: 3



Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun

Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Rafael (Dk. 69 Ömer Ali Şahiner) , Epureanu, Ponck, Hasan Ali Kaldırım, Deniz Türüç, Mehmet Topal, Berkay Özcan, Aleksic (Dk. 69 Visca), Giuliano (Dk. 70 Tolga Ciğerci), Crivelli (Dk. 69 Demba Ba)

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Welinton, Vida, N'Sakala, Josef, Atiba (Dk. 86 Oğuzhan Özyakup), Ghezzal (Dk. 90+4 Dorukhan Toköz), Ljajic (Dk. 72 Necip Uysal), Larin (Dk. 86 N'Koudou), Aboubakar

Goller: Dk. 42 Larin, Dk. 68 Welinton, Dk. 84 Josef (Beşiktaş), Dk. 52 Deniz Türüç, Dk. 76 Demba Ba (Medipol Başakşehir)

Sarı kartlar: Dk. 46 Aleksic, Dk. 61 Hasan Ali Kaldırım, Dk. 89 Tolga Ciğerci (Medipol Başakşehir), Dk. 61 Ljajic (Beşiktaş)