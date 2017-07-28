Lens transferi için flaş açıklama

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giyen Hollandalı futbolcu Jeremain Lens'in Sunderland'den teknik direktörü Simon Grayson, Lens için hiçbir teklif almadıklarını belirtti.



Jeremain Lens için teklif yok! Geçtiğimiz sezon kiralık olarak Fenerbahçe'de forma giyen ve gösterdiği performansla beğeni toplayan, sezonun sona ermesiyle de Sunderland'e geri dönen Lens'in geleceği belirsizliğini koruyor.

İsmi transferde Fenerbahçe ve Beşiktaş ile anılan Lens'e herhangi bir teklif gelmediğini belirten Hollandalı oyuncunun takımı Sunderland'in teknik direktörü Simon Grayson, beklemede olduklarını söyledi.

''EĞER TEKLİF GELMEZSE...''

Grayson, ''Lens, sakatlığını atlattı ve antrenmanlara başladı. Bir hafta içinde tamamen hazır hale gelir. Tüm oyuncular için birçok söylenti çıkar. Transfer döneminde söylentiler daha çok olur. Ancak henüz bize bir teklifle gelen olmadı. Teklif gelmemesi halinde sezonun ilk maçında bizimle olacak'' şeklinde konuştu.

Öte yandan, Fenerbahçe'nin yeniden kadrosuna katmaya için uğraştığı, bir dönem Beşiktaş ile de anılan Jeremain Lens, hazırlık maçlarında başarılı bir performans gösterdiği Sunderland'de kalabileceğinin sinyallerini verdi.

Bu sezon Sunderland formasıyla oynadığı hazırlık maçlarında 4 gole imza atan Lens, son oynanan Bradford City maçının ardından konuştu ve ''Gol atmak her zaman güzeldir. Bazen çok güzel goller oluyor, bazen normal. Şanslıyım son attığım gol güzellerden bir tane oldu'' dedi.

''ŞU AN SUNDERLAND'İN OYUNCUSUYUM...''

Performansını sürdürmek istediğini söyleyen Hollandalı oyuncu ''Kendimi hazır hissediyorum. Performansımı bu şekilde devam ettirmek istiyorum. Sezon öncesi en önemli olan şeylerden biri hazır olmak. Ben de çok çalışıyorum ve olabildiğimce hazır durumdayım'' ifadelerini kullandı.

Geleceği hakkında da ipuçları veren Lens, bu sezon İngiltere Championship'te mücadele edecek Sunderland'de kalabileceğinin sinyallerini ''Şu an Sunderland'in oyuncusuyum ve bu kulüp için her şeyi yapacağım. Mücadele etmeye ve takım için çok çalışmaya devam edeceğim. Gollerime de umarım devam ederim'' sözleriyle verdi.



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