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  5. 10 Temmuz 2017 20:31

Malatyaspor’da Yalçın Ayhan imzayı attı

Evkur Yeni Malatyaspor, transferde daha önce kadrosuna kattığı Yalçın Ayhan ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Malatyaspor’da Yalçın Ayhan imzayı attı
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Süper Lig’in yeni takımlarından Evkur Yeni Malatyaspor'da transfer çalışmaları sürüyor. Sarı-siyahlı takım, son olarak geçen sezon Medipol Başakşehir'de oynayan tecrübeli futbolcu Yalçın Ayhan ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüp Başkanı Adil Gevrek'in ofisinde düzenlenen törende attığı imzayla kendisini sarı-siyahlı renklere bağlayan Yalçın Ayhan, daha sonra kamp çalışmalarına katılmak için Bolu'ya gitti. Adil Gevrek, yaptığı açıklamada, “Yalçın, Süper Lig'in en iyi savunma oyuncularından biri. Onu alarak hem tecrübeli bir ismi kadromuza katmış olduk, hem de daha da güçlendik. Transfer çalışmalarımız devam edecek. Görüşme halinde olduğumuz isimler var. Bu isimleri de ilk etap kampına yetiştirmeye çalışacağız” diye konuştu.

Medipol Başakşehir’de önemli başarılara imza atan deneyimli stoper, çıktığı 101 maçta 10 gol, 5 asistlik performans sergiledi.

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