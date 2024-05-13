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Bir ilimizde Tiny House'lar yasaklandı

Bir ilimizde Tiny House'lar yasaklandı
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Edirne Valiliği Tiny House olarak bilinen küçük evler için il genelinde yasaklama kararı aldı. Karar Edirne'nin tüm muhtarlıklarına tebliğ edildi.

Daha ekonomik olması sebebiyle son zamanlarda sıkça tercih edilen küçük alan kaplayan, sabit ve taşınabilir olarak da kullanılabilen 'tiny house'lara karşı Edirne Valiliği harekete geçti. Bölgedeki tüm muhtarlara genelge gönderilerek 'tiny house'lar yasaklandı.

Edirne Valisi Yunus Sezer, Edirne'nin kıymetli tarım arazilerini korumak maksadıyla tiny house (küçük ev) ve kaçak yapılara izin vermeyeceklerini söyledi.

Sezer, Keşan ve Enez bölgesinde incelemede bulundu.

İncelemelerinin ardından gazetecilere açıklama yapan Sezer, bölgedeki tüm muhtarlara genelge gönderdiklerini, tiny house ya da kaçak yapılara müsaade edilmeyeceğini kesin bir dille anlattıklarını söyledi.

Tiny house yapılarının giderek arttığını ifade eden Sezer, şunları kaydetti:

"Her geldiğimde burada mantar gibi türüyorlar. Bu tiny house adı altında 'römork' diyor adam 'plakası var' diyor ama bakıyorsun aracı koyuyor oraya, altyapısını yapıyor önüne bir de havuz yapıyor.

"BU HAFTA 40 TANE KALDIRDIK"

Bu hafta 40 tane kaldırdık. Bundan sonra da bunlara müsaade etmeyeceğiz. Çünkü hukuki değil yaptıkları. Burada tarım arazilerimiz çok değerli, burası turizm bölgesi.

Buranın sağlıksız bir şekilde yapılaşmasına izin vermememiz lazım. Gelecek nesillere, evlatlarınıza güzel bir Saros Körfezi, güzel bir Keşan, güzel bir Enez bırakalım. Hayır duasıyla yad etsinler. Şimdi herkese müsaade edersek bunun altından kalkamayız. Bununla ilgili hukuki gerekçelerimiz de var."

 

AA

Etiketler tiny house küçük ev küçük ev yasağı edirne Edirne Valiliği tinyhouse yasaklama
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