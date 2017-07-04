Onazi için ortaya atılan iddiaya yalanlama !

Spor Toto Süper Lig’de iddialı bir sezona hazırlanan Trabzonspor’un geçen sezon Lazio’dan kadrosuna kattığı Nijeryalı orta saha oyuncusu Ogenyi Onazi, bordo-mavililerle olan sözleşmesini karşılık anlaşma yoluyla feshetti. Trabzonspor Kulübü yöneticileri ise Nijeryalı’nın menajerinin bu iddiasını yalanladı. Alacakları nedeniyle FIFA’ya şikayet edeceğini söyleyen oyuncunun bu hamlesiyle karşılıklı anlaşma noktası bulundu.

BBC Lagos mugabirlerinden Oluwashina Okeleji, 24 yaşındaki oyuncunun menajeri olan Nijerya Milli Takımı eski oyuncusu Ayodele Stephen Makinwa’yla görüştüğünü menajerin, “Şu an bir sonraki durağımızı belirlemek için hızlı çözümler arıyoruz. Kulüple olan anlaşmamızda iki aydan uzun süre maaş ödenememesi halinde sözleşmeyi feshetme hakkımız doğacağı maddesi yer alıyor. Biz de bu maddenin ihlali nedeniyle kararımızı verdik” diye konuştu.

Trabzonspor yetkilileri BBC’ye bir açıklamada bulunmazken Geçen sezon 38 maçta 2 gol 1 de asist kaydeden 24 yaşındaki oyuncunun durumuyla ilgili Fanatik’e açıklama yapan yetkililer kontrat iptalinin şimdilik mümkün olmadığını ifade etti. Yetkililer, yapılmayan ödemenin ardından sözleşme feshi için 2 aylık sürenin gerektiğini ve oyuncuyla ödeme için anlaşıldığını belirtti.