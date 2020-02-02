ÖZET | Alanyaspor - Yeni Malatyaspor maç sonucu: 2-1

Süper Lig'in 20. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile BtcTurk Yeni Malatyaspor karşı karşıya geldi. Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Alanyaspor, 2-1'lik skorla kazandı. Alanyaspor - Yeni Malatyaspor maç özeti ve maçın detayları haberimizde...

Aytemiz Alanyaspor'a galibiyeti getiren golleri 45. dakikada Tasos Bakasetas ve 48. dakikada penaltıdan Papiss Cisse attı. Yeni Malatyaspor'un tek golü 90+4. dakikada Issam Chebake attı.

Ev sahibi ekipte Fabrice N'Sakala, 60. dakikada kırmızı kart gördü ve son yarım saatte takımını 10 kişi bıraktı.

Aytemiz Alanyaspor, üst üste 5. galibiyetini aldı ve Süper Lig tarihinde bunu ilk kez başardı.

Bu sonucun ardından Aytemiz Alanyaspor puanını 38'e yükseltti ve Fenerbahçe'yi geride bırakarak 4'üncü sıraya yükseldi. Yeni Malatyaspor ise 24 puanda kaldı.

Alanyaspor, gelecek hafta Fenerbahçe'ye konuk olacak. Yeni Malatyaspor ise sahasında MKE Ankaragücü'nü ağırlayacak.

ALANYASPOR - YENİ MALATYASPOR MAÇ ÖZETİ dakikada sol kanatta Gökhan Töre, kazanılan serbest vuruşta topu ceza sahasına ortaladı. Kaleci Marafona'nın çift yumrukla uzaklaştırmak istediği top sekerek Bifouma'nın önüne düştü. Bu futbolcunun sert şutu Onur Bulut'a çarparak tehlike bölgesinden uzaklaştı. dakikada orta alanda topla buluşan Salih Uçan, ceza sahası içine doğru koşu yapan Cisse'ye topu çıkardı. Topu kontrol eden Cisse'nin sert şutunda kaleci Farnolle meşin yuvarlağı kornere çeldi. dakikada rakip ceza sahasının sağında ropla buluşan Salih Uçan'ın içeriye doğru gönderdiği topa Campos bekletmeden vururken, meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

dakikada sağ kanttan Gökhan Töre'nin kullandığı serbest vuruşta Chebake'nin kafa şutunda kaleci Morafona gole izin vermedi.

45+1. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Sağ kanattan gelişen Alanyaspor atağında Cisse, topu ceza sahasına doğru ortaladı. Yeni Malatyaspor savunmasında Mina'yı aşan topu Bakasetas kafayla filelere gönderdi: 1-0.

dakikada sağ kanattan gelişen Alanyaspor atağında Onur’un ortaladığı top Yeni Malatyaspor savunma oyuncusunun müdahalesinde Hadebe’nin eline çarptı. Hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Cisse’nin penaltı vuruşu fileleri havalandırdı. 2-0 dakikada gelişen Yeni Malatyaspor kontra atağında hızla rakip sahaya sokulan Bifouma’ya ceza sahası önünde N’Sakala’nın müdahalesi ardından oyuncu yerde kaldı. Karşılaşmanın hakemi Mete Kalkavan ise müdahalenin faul olduğunu belirterek N’Sakala’yı kırmızı kartla oyun dışında bıraktı. dakikada gelişen Alanyaspor atağında sol kanatta topla buluşan Cisse rakiplerini çalımlayarak topu çizgiye kadar götürdü. Korner köşesine yakın bir noktadan topu yükselten Cisse’nin ortasında kale önünde topa yükselen Campos’un kafa vuruşu sağ direğin yanından auta çıktı. dakikada gelişen Yeni Malatyaspor atağında Gökhan Töre'nin sağ kanattan yaptığı ortasına Mustafa Akbaş kafayı vurdu ancak şutu direk dibinden auta çıktı.90+4. dakikada gelişen Yeni Malatyaspor kontratağında sol kanattan içeri koşu yapan Gökhan Töre’nin arka direğe yaptığı sert ortaya Chebake’nin kayarak vuruşu ağlarla buluştu. 2-1 ALANYASPOR - YENİ MALATYASPOR MAÇ DETAYLARI

Stat: Bahçeşehir Okulları

Hakemler: Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Esat Sancaktar

Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Nsakala, Caulker, Welinton (Dk. 57 Tzavellas), Onur Bulut, Salih Uçan (Dk. 71 Ceyhun Gülselam), Siopis, Bakasetas, Junior Fernandes, Campos (Dk. 84 Efecan Karaca), Cisse

BtcTurk Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Mina, Hadebe (Dk. 71 Mustafa Akbaş), Sakıb Aytaç, Donald (Dk. 65 Walter), Gökhan Töre, Murat Yıldırım, Chaaleli, Bifouma, Umut Bulut (Dk. 57 Kjartansson)

Goller: Dk. 45+1 Bakasetas, Dk. 48 Cisse (penaltıdan) (Aytemiz Alanyaspor), Dk. 90+3 Chebake (BtcTurk Yeni Malatyaspor)

Kırmızı kart: Dk. 59 Nsakala (Aytemiz Alanyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 41 Welinton, Dk. 90+4 Junior Fernandes (Aytemiz Alanyaspor), Dk. 50 Hadebe, Dk. 66 Murat Yıldırım, Dk. 78 Mina (BtcTurk Yeni Malatyaspor)

