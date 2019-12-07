ÖZET | Ankaragücü 1-3 Göztepe maç sonucu

Ankaragücü Süper Lig'in 14. haftasında evinde Göztepe'yi konuk etti. Bol gollü geçen mücadeleyi Göztepe, Halil Akbunar ve Serdar Gürler'in golleriyle devirmeyi başardı. Maçta iki gol atarak takımına katkı sağlayan Serdar Gürler'in performansı göz doldurdu. Ankaragücü Göztepe maç özeti ve önemli dakikaları haberimizde...

ANKARAGÜCÜ - GÖZTEPE MAÇ ÖZETİ

1. dakikada Napoleoni’nin ceza sahasına yaptığı ortada topla buluşan Halil Akbunar’ın vuruşunda top kaleci Korcan'dan döndü. Dönen topu tekrar karşılayan Halil ağlarla buluşturdu. 0-1

5. dakikada Hector Canteros’un pasıyla ceza sahasına giren İlhan Parlak’ın şutu yandan auta çıktı.

15. dakikada Kitsou’nun ceza sahasına yerden ortasında topla buluşan İlhan Parlak’ın vuruşu az farkla auta gitti.

31. dakikada Hector Canteros’un şutunda savunmaya çarpan topla buluşan Sedat Ağçay’ın vuruşunda tekrar savunman dönen topu önünde bulan İlhan Parlak, ağlara gönderdi. 1-1

41. dakika da Castro Pereira’nın ceza sahasının sağ tarafından ortasında topla buluşan Jerome topu auta gönderdi.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 eşitlikle sonuçlandı.

48. dakikada Gassama’nın ceza sahasının sol tarafından yaptığı ortasında ceza sahası içinde kafa vuran Serdar Gürler topu ağlara gönderdi: 1-2.

57. dakika da Aydın Karabulut’un orta sahadan açtığı ortada kaleci ile karşı karşıya kalan İlhan Parlak’ın şutunu kaleci kurtardı.

58. dakikada Soner Aydoğdu orta sahadan verdiği pasıyla, ceza sahası dışından topa sert vuran Serdar Gürler kendisinin 2’nci takımının 3'üncü golünü attı: 1-3.

65. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Napoleoni'nin şutunda kaleci Korcan Çelikay topu kurtardı.

89. dakikada Berkan Emir’in ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruş baraja çarpıp kornere gitti.

Karşılaşmadan Göztepe 3-1’lik galibiyetle ayrıldı.

ANKARAGÜCÜ - GÖZTEPE MAÇI DETAYLARI

STAT: Eryaman

HAKEMLER: Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Esat Sancaktar

MKE ANKARAGÜCÜ: Korcan Çelikay - Stelios Kitsiou, Michal Pazdan, Ante Kulusic, Tiago Pinto, Sedat Ağçay (Dk. 77 Alper Önal), Wilfred Moke (Dk. 63 Cebrail Karayel), Aydın Karabulut (Dk. 69 Hasan Kaya), Hector Canteros, İlhan Parlak, Dever Orgill

GÖZTEPE: Beto (Dk. 46 Göktuğ Bakırtaş) - Gassama, Titi, Alpaslan Öztürk, Berkan Emir, Soner Aydoğdu, Castro, Halil Akbunar (Dk. 46 Mossoro), Napoleoni, Serdar Gürler (Dk. 85 Deniz Kadah), Jerome

GOLLER: Dk. 31 İlhan Parlak (MKE Ankaragücü) - Dk. 1 Halil Akbunar, Dk. 48 - Dk. 58 Serdar Gürler (Göztepe)

SARI KARTLAR: Hasan Kaya, Alper Önal (MKE Ankaragücü) - Alpaslan Öztürk, Cameron Jerome, Soner Aydoğdu (Göztepe)

