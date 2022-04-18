Pelkas'tan Fenerbahçe'ye kötü haber

Fenerbahçe'nin Göztepe ile oynadığı maçta sakatlanan Dimitris Pelkas'ın sezonu kapattığı bildirildi.

Süper Lig'in 33. haftasında Göztepe ile karşılaşan Fenerbahçe'de sakatlık şoku yaşanıyor.

Maçın 30. dakikasında sakatlanan Dimitris Pelkas, sahayı göz yaşları içinde terk etmişti.

KÖTÜ HABER GELDİ

Sağ ayağında plantar fasya yırtığı tespit edilen ve 4 haftalık tedavi sürecine girecek olan Pelkas, bitime 5 hafta kaldığı için sezonu kapattı.

2 AY FORMA GİYEMEMİŞTİ

Bu sezon 33 resmi maça çıkan 28 yaşındaki futbolcu, Süper Lig’de 4, Konferans Ligi’nde 1 gol attı. Pelkas, sezon başında da omuz sakatlığı nedeniyle 2 ay forma giyememişti.