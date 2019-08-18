Sörloth Trabzonspor'a yetmedi! Ligde ilk kayıp

Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında Kasımpaşa ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan maç 1-1 sona erdi.

Trabzonspor, Norveçli yeni transferi Alexander Sörloth'un 34. dakikada attığı gol ile öne geçti. Kasımpaşa, 40. dakikada eski Trabzonsporlu Aytaç Kara'nın golüyle eşitliği sağladı ve ilk yarı 1-1 sona erdi.

İkinci yarıda Trabzonspor, Kasımpaşa kalesinde büyük bir baskı kursa da galibiyet golünü bulamadı. Kasımpaşa ise kontraataklarla zaman zaman tehlikeli fırsatlar yakalasa da skoru değiştiremedi.

Bu sonucun ardından iki takım lige 1'er puanla başlamış oldu. Kasımpaşa, gelecek hafta Alanyaspor'a konuk olacak. Trabzonspor ise hafta içi UEFA Avrupa Ligi'nde AEK ile Yunanistan'da karşılaştıktan sonra sahasında Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak.

MAÇTAN DAKİKALAR

11. dakikada sağ taraftan Yusuf Sarı’nın kullandığı korner vuruşunda topa iyi yükselen Fernandes’in kafa vuruşu üstten auta çıktı.

20. dakikada Novak’ın presi sonucunda topu kazanan Sörloth’ün penaltı noktası üzerinden yaptığı vuruş sağdan auta çıktı.

21. dakikada gelişen Kasımpaşa atağında Khalili orta alada alıp ilerlediği topla Yusuf’u gördü. Yusuf’un sert şutu az farkla auta çıktı.

32. dakikada Aytaç Kara’nın ceza sahası dışından çektiği şutu kaleci Uğurcan sektirdi ancak dönen pozisyonda ofsayt bayrağı kalktı.

34. dakikada Abdülkadir’in Khalile’den aldığı topu bekletmeden Sörloth’e aktardı. Sörloth, sağ çaprazdan ceza sahası içinde yaptığı vuruşla takımını öne geçiren golü kaydetti. 0-1

38. dakikada sağ taraftan Ben Youssef’in ortasına iyi yükselen Koita’nın kafa vuruşunu kaleci Uğurcan son anda çeldi.

40. dakikada korneri paslaşarak kullanan Kasımpaşa’da Yusuf Erdoğan’ın ortasına Aytaç, ceza alanı içinde vole çekerek vurdu. Obi Mikel’e çarparak kaleye giden top filelerle buluştu. 1-1

İKİNCİ YARI

49. dakikada Nwakaeme'nin pasında topla buluşan Sörloth, ceza sahasına girdi. Bordo-mavili oyuncu dar açısına rağmen topu kalecinin üzerinden aşırdı, meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

74. dakikada Khalili'nin kullandığı serbest vuruşta kaleci Uğurcan Çakır topu direk dibinde kontrol etti.

80. dakikada Nwakaeme'nin soldan pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Abdülkadir Ömür, meşin yuvarlağı Sörloth'a bıraktı. Norveçli oyuncunun altı pasın sağ çaprazından yaptığı vuruşta top auta çıktı.

82. dakikada Kasımpaşa gole yaklaştı. Soldan gelen ortaya iyi yükselen Koita'nın kafa vuruşunda, kaleci Uğurcan Çakır gole izin vermedi.

87. dakikada Koita sağdan ceza sahasına girerek çizgiye indi ve topu içeri çevirdi. İlhan Depe'nin altı pas önündeki şutunu kaleci Uğurcan Çakır kurtararak net bir golü engelledi.

Mücadele 1-1 sona erdi.

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun

Kasımpaşa: Fatih Öztürk, Popov, Fernandes, Ben Youssef, Karim Hafez, Hajradinovic (Dk. 89 Veysel Sarı), Aytaç Kara, Mame Thiam (Dk. 69 İlhan Depe), Khalili, Yusuf Erdoğan (Dk. 79 Mustafa Pektemek), Koita

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Pereira, Fernandes, Campi, Novak, Obi Mikel (Dk. 59 Abdülkadir Parmak), Sosa, Yusuf Sarı (Dk. 58 Ekuban), Abdülkadir Ömür (Dk. 89 Doğan Erdoğan), Nwakaeme, Sörloth

Goller: Dk. 34 Sörloth (Trabzonspor), Dk. 40 Obi Mikel (Kendi kalesine) (Kasımpaşa)

Sarı kartlar: Dk. 3 Hajradinovic, Dk. 90 Fernandes (Kasımpaşa)

MAÇTAN NOTLAR

Süper Lig'in ilk haftasında Kasımpaşa'ya konuk olan Trabzonspor'da 5 futbolcu, ilk kez bir lig karşılaşmasında bordo-mavili formayı giydi.

Trabzonspor'da teknik direktör Ünal Karaman, yeni transferlerden Alexander Sörloth, Obi Mikel, Ivanildo Fernandes, Yusuf Sarı ve Gaston Campi'yi, Kasımpaşa müsabakasında ilk 11'de görevlendirdi.

Bordo-mavili takımın bu sezon kadrosuna dahil ettiği isimlerden Erce Kardeşler, Donis Avdijaj, Doğan Erdoğan, Fıratcan Üzüm ve Ahmet Canbaz ise karşılaşmada yedekler arasında yer aldı.

İLK 11'DE 4 DEĞİŞİKLİK

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanşında Çekya'nın Sparta Prag ekibini 2-1 yenerek tur atladığı maçın kadrosuna göre ilk 11'de 4 değişiklikle Kasımpaşa karşısına çıktı.

Teknik direktör Ünal Karaman, Sparta Prag maçında görev alan oyunculardan Hüseyin Türkmen, Majid Hosseini, Abdulkadir Parmak ve Caleb Ekuban'ı yedeğe çekerken, bu futbolcuların yerine Kasımpaşa önünde Ivanildo Fernandes, Campi, Obi Mikel ve Yusuf Sarı'ya forma verdi.

Bordo-mavili takım, maçta Uğurcan Çakır, Pereira, Ivanildo Fernandes, Campi, Novak, Obi Mikel, Sosa, Yusuf Sarı, Abdulkadir Ömür, Nwakaeme ve Sörloth 11'i ile sahada yer aldı.

KASIMPAŞA'DA 6 FUTBOLCUNUN İLK MAÇI

Kasımpaşa'nın yeni transferlerinden 6'sı ilk kez bir resmi müsabakada lacivert-beyazlı formayı giydi.

Teknik direktör Kemal Özdeş'in yeniden göreve başladığı Kasımpaşa'da sezon başında kadroya dahil edilen Fatih Öztürk, Aytaç Kara, Yusuf Erdoğan, Mame Thiam, Karim Hafez ve Jorge Fernandes, yeni takımlarıyla ilk resmi maçlarını oynadı.

Lacivert-beyazlı takımın diğer transferi Mustafa Pektemek ise karşılaşmada yedekler arasında bulundu.

Kasımpaşa, müsabakada Fatih Öztürk, Popov, Ben Youssef, Jorge Fernandes, Karim Hafez, Khalili, Aytaç Kara, Yusuf Erdoğan, Hajradinovic, Mame Thiam ve Koita 11'i ile sahada yer aldı.

TRABZONSPOR TARAFTARI TRİBÜNÜNÜ DOLDURDU

Trabzonsporlu taraftarlar, karşılaşmada kendilerini için ayrılan tribünü doldurdu.

Müsabaka öncesinde futbolcuları tribüne çağıran bordo-mavili taraftarlar, yaptıkları tezahüratlarla takımlarına destek verdi.

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu ile A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş de müsabakayı protokol tribününde takip etti.

