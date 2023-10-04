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Süper Lig'de 8'inci haftanın hakemleri açıklandı

Süper Lig'de 8'inci haftanın hakemleri açıklandı
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Trendyol Süper Lig'de 8'inci hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler açıklandı.

Dijital Atama Yöntemi ile belirlenen hakemler ve haftanın programı şöyle;

6 EKİM CUMA

20.00 Alanyaspor - Fatih Karagümrük: DİRENÇ TONUSLUOĞLU

20.00 Adana Demirspor - Trabzonspor: KADİR SAĞLAM

7 EKİM CUMARTESİ

13.30 Pendikspor - Sivasspor: TURGUT DOMAN

16.00 MKE Ankaragücü - Kayserispor: MERT GÜZENGE

19.00 Başakşehir - Gaziantep FK: SARPER BARIŞ SAKA

19.00 Antalyaspor - Galatasaray: ZORBAY KÜÇÜK

8 EKİM PAZAR

13.30 Rizespor - Samsunspor: ABDULKADİR BİTİGEN

16.00 Beşiktaş - İstanbulspor: TUGAY KAAN NUMANOĞLU

19.00 Hatayspor - Konyaspor: ÜMİT ÖZTÜRK

19.00 Kasımpaşa - Fenerbahçe: METE KALKAVAN

DHA

Etiketler süper lig hakemler
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