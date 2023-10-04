Süper Lig'de 8'inci haftanın hakemleri açıklandı

Meedo ile boşanan Şeyma Subaşı'nın ''dönüşü'' çok hızlı oldu

Memur ve emeklinin 3 aylık zam oranı belli oldu

Fiat Egea fiyat listesi güncellendi: Hem satışlar hem fiyatlar coştu!

500 TL'lik banknot ve TL'den sıfır atılacak mı ? TCMB Başkanı açıkladı

Yine yağmur yine çökme: Üç yılda 3'üncü kez çöktü!