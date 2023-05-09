Süper Lig'de hangi takım nasıl şampiyon olur?

Süper Lig'te artık son maçlar oynanırken, Beşiktaş'ın peş peşe aldığı galibiyetler sonrası karışan zirve yarışında hangi takımın nasıl şampiyon olabileceği tek tek hesaplandı.

Spor Toto Süper Lig’in 33. haftasında Galatasaray evinde mücadele ettiği Medipol Başakşehir’i 1-0 mağlup etti. Ligde 2 maç sonra galibiyet alan sarı-kırmızılılar puanını 73’e çıkardı ve liderliğini sürdürdü. Aslan, ligde son 5 haftaya girilirken, en yakın rakipleri Fenerbahçe ve bir maç fazlası olan Beşiktaş ile puan farkı da 5’e çıkardı.

Peki şampiyonluk yarışındaki üç büyük takımda son durum ne ?

1 - GALATASARAY (73 PUAN)

KALAN MAÇLAR; İstanbulspor (D), Sivasspor (E), Ankaragücü (D), Fenerbahçe (E), Hatayspor (HÜKMEN)

Galatasaray, geriye kalan 5 maçında 4 galibiyet elde etmesi halinde rakiplerinin durumuna bakmaksızın şampiyonluğunu ilan edecek. Sarı kırmızılılar, geriye kalan fikstründe 3 galibiyet 2 beraberlik alması halinde de 23. şampiyonluğunu ilan edecek. Cimbom'un yine rakiplerinin durumuna bakmaksızın diğer şampiyonluk ihtimali ise; Fenerbahçe derbisinin dahil olduğu 3 maçta galibiyet elde etmesi olacak.

2 - FENERBAHÇE (68 PUAN)

KALAN MAÇLAR; Trabzonspor (E), Hatayspor (HÜKMEN), Antalyaspor (E), Galatasaray (D), Gaziantep FK (HÜKMEN)

FENERBAHÇE NASIL ŞAMPİYON OLUR?

Maç fazlasıyla lider Galatasaray'ın arkasında 2. sırada yer alan Fenerbahçe, artık sarı kırmızıların puan kaybetmesini bekleyecek.

Artık puan kaybına tahammülü olmayan sarı lacivertlilerin tüm maçlarını kazanması halinde, ezeli rakibi Galatasaray'ın en az 2 maçtan yenilgi ile ayrılmasını bekleyecek.

Söz konusu durumda Fenerbahçe'nin deplasmanda rakibini de mağlup etmesi gerecek.

3 - BEŞİKTAŞ (68 PUAN - 1 MAÇI FAZLA)

KALAN MAÇLAR; Gaziantep FK (HÜKMEN), Adana Demirspor (D), Kasımpaşa (D), Konyaspor (E)

BEŞİKTAŞ NASIL ŞAMPİYON OLUR?

Süper Lig'de son 10 haftanın en çok puan toplayan takımı olan ve bu haftalar içinde ezeli rakipleri Fenerbahçe ve Galatasaray'ı mağlup etmeyi başaran Beşiktaş, kalan tüm maçlarını kazanıp rakiplerinin puan kaybetmesini bekleyecek.