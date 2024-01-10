Süper Lig'de transfer trafiği hızlandı: Fenerbahçe, Bonucci'yi açıkladı!

Fenerbahçe, Union Berlin'de forma giyen İtalyan stoper Leonardo Bonucci ile transfer görüşmelerine başlandığını duyurdu.

Süper Lig'de gözler transfer gelişmelerine çevrildi. Beşiktaş'ın Norveçli defans oyuncusu Jonas Svensson'u kadrosuna kattığını duyurmasının ardından Fenerbahçe de Leonardo Bonucci transferini açıkladı.

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, 36 yaşındaki savunma oyuncusu Leonardo Bonucci'nin İstanbul'a geleceğini duyurdu. Tecrübeli stoper ile sağlık kontrolü ve yapılacak olan son görüşmelerin ardından resmi imzaların atılması bekleniyor.



Sarı-lacivertli ekipten yapılan açıklamada, "Ara transfer döneminde Profesyonel Futbol A Takımımızın güçlendirilmesi için çalışmalarını yürüten kulübümüz; savunma oyuncusu Leonardo Bonucci ile transfer görüşmelerine başlamıştır. İtalyan Futbolcu sağlık kontrolleri ve ileri görüşmeler için bugün İstanbul’a gelecektir" ifadelerine yer verildi.

Yıldız ismin sözleşmesinin sezon sonuna kadar geçerli olacağı belirtiliyor.

Kariyerinde iki dönem (2010-17, 2018-23) Juventus'da görev alan Bonucci, Inter, Milan, Genoa ve Bari gibi önemli İtalyan kulüplerinde forma giydi. Tecrübeli savunma oyuncusu, Serie A'da 9 kez (8'i Juventus, 1'i Inter) şampiyonluk sevinci yaşadı.