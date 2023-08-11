Süper Lig'de yeni sezon heyecanı başlıyor
Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig'de 2023-2024 sezonu bugün oynanacak Trabzonspor-Antalyaspor karşılaşmasıyla başlayacak.
Futbolda, Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig'de 2023-2024 sezonu, ilk hafta karşılaşmalarıyla başlayacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın programı şöyle:
Bugün:
21.00 Trabzonspor-Antalyaspor (Papara Park)
Yarın:
19.15 Kasımpaşa-MKE Ankaragücü (Recep Tayyip Erdoğan)
19.15 TÜMOSAN Konyaspor-İstanbulspor (Konya Büyükşehir Belediye)
21.45 Pendikspor-Atakaş Hatayspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)
21.45 Mondi Home Kayserispor-Galatasaray (RHG Enertürk Enerji)
13 Ağustos Pazar:
19.15 EMS Yapı Sivasspor-Yılport Samsunspor (Sivas 4 Eylül)
21.45 Yukatel Adana Demirspor-Çaykur Rizespor (Yeni Adana)
21.45 Fenerbahçe-Gaziantep FK (Ülker)
14 Ağustos Pazartesi:
21.00 Corendon Alanyaspor-RAMS Başakşehir (Kırbıyık Holding)
21.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Beşiktaş (Atatürk Olimpiyat)
TRENDYOL 1. LİG
Bugün:
21.00 Boluspor-Adanaspor (Bolu Atatürk)
Yarın:
17.00 Ankara Keçiörengücü-Eyüpspor (Aktepe)
19.15 Bitexen Giresunspor-Bodrumspor FK (Çotanak Spor Kompleksi)
21.45 Kocaelispor-Manisa FK (Kocaeli)
13 Ağustos Pazar:
17.00 Tuzlaspor-Ahlatcı Çorum FK (Sancaktepe 15 Temmuz)
17.00 Gençlerbirliği-Ümraniyespor (Aktepe)
19.15 Erzurumspor FK-Teksüt Bandırmaspor (Çotanak Spor Kompleksi)
21.45 Göztepe-Sakaryaspor (Spor Toto Akhisar)
14 Ağustos Pazartesi:
21.00 Astor Enerji Şanlıurfaspor-Altay (11 Nisan)
Süper Lig'de ilk haftanın hakemleri açıklandı
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Trendyol Süper Lig'de ilk hafta maçlarının hakemlerini açıkladı.
11, 12, 13 ve 14 Ağustos'ta oynanacak maçlarda görev alacak hakemler şu şekilde;
11 AĞUSTOS CUMA
21.00 Trabzonspor-Antalyaspor: Zorbay Küçük
12 AĞUSTOS CUMARTESİ
19.15 Kasımpaşa-MKE Ankaragücü: Bahattin Şimşek
19.15 TÜMOSAN Konyaspor-İstanbulspor: Burak Pakkan
21.45 Pendikspor-Atakaş Hatayspor: Çağdaş Altay
21.45 Mondihome Kayserispor-Galatasaray: Halil Umut Meler
13 AĞUSTOS PAZAR
19.15 EMS Yapı Sivasspor-Yılport Samsunspor: Murat Erdoğan
21.45 Yukatel Adana Demirspor-Çaykur Rizespor: Ümit Öztürk
21.45 Fenerbahçe-Gaziantep FK: Abdulkadir Bitigen
14 AĞUSTOS PAZARTESİ
21.00 Corendon Alanyaspor-RAMS Başakşehir: Tugay Kaan Numanoğlu
21.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Beşiktaş: Erkan Özdamar
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