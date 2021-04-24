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  5. Süper Lig'te Galatasaray'ın zirve takibi sürüyor

Süper Lig'te Galatasaray'ın zirve takibi sürüyor

Galatasaray, Süper Lig'in 37. haftasında deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor'u 1-0 yendi.

Galatasaray'a galibiyeti getiren golü 77. dakikada Mustafa Muhamed filelerle buluşturdu.

Antalyaspor'da Lukas Podolski 59. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Lige son haftalardaki kötü sonuçlarıyla şampiyonluk yarışında yara alan Galatasaray bu galibiyetle moral bularak 69 puana yükseldi.

Üst üste üçüncü yenilgisini alan Antalyaspor 42 puanda kaldı.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan müsabaka 0-0 beraberlikle sonuçlanmıştı.

 

Etiketler Galatasaray galatasaray süper lig
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