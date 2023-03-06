Sürpriz transfer! Gökhan Töre'nin yeni takımı belli oldu

Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, son olarak Adana Demirspor forması giyen Gökhan Töre'yi sezon sonuna kadar kadrosuna kattı.

Spor Toto Süper Lig'de oynadığı son 3 maçtan puan çıkartamayan MKE Ankaragücü'nde transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı-lacivertli ekip, son olarak Adana Demirspor forması giyen 31 yaşındaki kanat oyuncusu ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.

DHA