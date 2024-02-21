TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin ihracı istendi

Galatasaray'ın eski yöneticisi Sedat Doğan, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi’nin kulüp üyeliğinden kesin ihraç kararıyla disiplin kuruluna sevk edilmesi adına üç farklı dilekçe verdi.

Galatasaray üyelerinin, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi’nin kulüp üyeliğinden çıkarılması adına çabası sürüyor.

Eski yöneticilerden hukukçu Sedat Doğan’ın başını çektiği üyeler üç ayrı başvuruda bulunarak Büyükekşi’nin kesin ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edilmesini talep etti. Başvuru dilekçelerinde; Mehmet Büyükekşi’nin başka bir kulübe (Gaziantep FK) üye olması konusunda doğru beyanda bulunmaması, ‘Yalancı’ imasıyla Galatasaray başkanlığı hakkında küçük düşürücü ifade kullanması ve Atatürkçü-Cumhuriyetçi değerleri taşımaması ihraç istemi gerekçeleri olarak gösterildi.

Dilekçede, Büyükekşi’nin eylemlerinin Atatürk ve Cumhuriyet değerlerinin yok olmasında bir beis görmediğini net bir şekilde ortaya koyduğu belirtildi.