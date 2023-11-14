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  5. TFF duyurdu: 4 Süper Lig kulübü PFDK'ya sevk edildi

TFF duyurdu: 4 Süper Lig kulübü PFDK'ya sevk edildi

TFF duyurdu: 4 Süper Lig kulübü PFDK'ya sevk edildi
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Fenerbahçe, Trabzonspor, Adana Demirspor, Sivasspor'un Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildiğini duyurdu.

TFF, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk edilen takımları açıkladı. Buna göre Fenerbahçe, Adana Demirspor müsabakasındaki 'saha olayları', 'merdiven boşluklarının boş bırakılmaması' ve 'talimatlara aykırı hareketi' nedeniyle; aynı mücadelede ev sahibi Y.Adana Demirspor, 'çirkin ve kötü tezahüratı', 'usulsüz seyirci alınması' ve 'merdiven boşluklarının boş bırakılmaması' nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.

Trabzonspor, Konyaspor müsabakasınaki 'talimatlara aykırı hareketi' nedeniyle; Sivasspor, Fatih Karagümrük maçındaki 'çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle PFDK'ya sevk edildiği açıklandı.

Fenerbahçe Kulübü Antrenörü Sercan Terzioğlu 'talimatlara aykırı hareketi' ve 'sportmenliğe aykırı hareketi' nedeniyle; Adana Demirspor Kulübü antrenörü Serkan Damla ise 'sportmenliğe aykırı hareketi' nedeniyle disipline gönderildi.

Etiketler TFF SÜPER LİG TAKIM PFDK
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