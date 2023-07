TFF küme düşecek takım sayısını açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'in yeni sezonunda küme düşecek olan takım sayısını resmen açıkladı.

TFF Yönetim Kurulu'nun 11.07.2023 tarih ve 02 sayılı toplantısında alınan kararla 2023-2024 Sezonu Süper Lig Müsabakaları Statüsü kabul edildi.

TFF, sezon sonunda Süper Ligde 17, 18, 19 ve 20’inci sıraları alan 4 (dört) takımın TFF 1. Lig'e düşeceğini açıkladı.

TFF'DEN YAPILAN AÇIKLAMA ŞÖYLE:

MADDE 1 - LİGİN OLUŞUMU ve KATILIM ŞARTLARI

(1) Süper Lig, Türkiye’nin en üst profesyonel Futbol ligidir. Lig’in isimlendirilmesi yetkisi

münhasıran TFF Yönetim Kurulu’na aittir. Süper Lig, 2022-2023 sezonu sonunda ligde

kalan 15 takım, TFF 1. Ligden yükselen 3 takım ve TFF Yönetim Kurulu’nun 10.02.2023

tarih ve 55 sayılı toplantısında alınan karar ile hakları dondurulan Hatayspor Kulübü ile

Gaziantep Futbol Kulübü A.Ş. olmak üzere 20 takımdan oluşur.

(2) Lig’e katılacak olan kulüpler, “Süper Lig Katılım Formu”nu ve ilgili belgeleri süresi

içerisinde TFF’ye sunmak zorundadırlar. TFF tarafından istenen belgeleri tam olarak ve

süresinde sunmayan, TFF talimat ve düzenlemelerine aykırı hareket eden kulüpler, lig

müsabakalarına katılamazlar.

(3) Kulüpler, sezon başında TFF Yönetim Kurulu tarafından belirlenen tescil ve aidat

ücretlerini ödemek zorundadırlar.

(4) Kulüpler, Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri dışında, profesyonel yönetim şekline sahip

olmak ve müsabakaların düzenli şekilde oynanmasını sağlamak amacıyla;

- Genel Müdür

- Güvenlik Sorumlusu

- Stadyum Müdürü

- Taraftar İrtibat Sorumlusu

- Bilet Sorumlusu

- Medya Sorumlusu

- Akreditasyon Sorumlusu (Extranet Sorumlusu)

- Çim Saha Sorumlusu görevlendirmek ve bu görevlilere ilişkin bilgileri süresi içerisinde TFF’ye vermek zorundadırlar. Kulüplerin bu kişilere ek olarak Taraftardan Sorumlu Yönetim Kurulu

Üyesi tespit etmeleri zorunludur.

Yukarıda bahsi geçen görevlerin farklı kişiler tarafından yerine getirilmesi ve bu kişilerin,

kendi görevleri ile ilgili olarak düzenlenen eğitim ve seminerlere katılarak tamamlamaları

zorunludur.

MADDE 2 - FUTBOLCULARIN UYGUNLUĞU

(1) Kulüpler, Ek-2 de yer alan Süper Ligde Futbolcuların Uygunluğu hükümlerine uygun

olarak futbolcuları müsabakalarda oynatabilirler.

MADDE 3 - MÜSABAKA SİSTEMİ

(1) Süper Lig 20 takım arasında çift devreli lig usulüne göre oynanır.

(2) Sezon sonunda Süper Ligde 17, 18, 19 ve 20’inci sıraları alan 4 (dört) takım TFF 1. Lige

düşer.

MADDE 4 - STADYUMLARIN TESPİTİ

(1) Kulüpler, sezon boyunca oynayacakları stadyumları belirler ve mülkleri kendilerine ait

değilse tahsis işlemlerini bizzat yaparlar. Kulüplerin belirledikleri stadyumlarda

müsabaka yapmaları TFF’nin onayına tabidir. TFF tarafından aksi kabul edilmediği

sürece, bir stadyum en fazla 2 takımın iç saha müsabakaları için belirlenebilir.

(2) TFF tarafından belirlenen ölçütleri yerine getirmeyen ve istenilen belgeleri ibraz etmeyen

kulüplerin göstermiş olduğu stadyumlarda müsabaka oynatma yetkisi TFF’ye aittir.

(3) Fikstürde gösterilen müsabakalar, ismi önce yazılı takımın stadyumunda oynanır.

Stadyumu onarıma alınan veya lig kriterlerine uymayan ya da yeni sezonda veya devrede

stadyumu açılmayan takımlar fikstüre göre kendi sahasında yapacağı müsabakaları

oynamak üzere TFF tarafından kabul edilecek bir stadyum bulmak zorundadırlar.

Stadyumunda bakım veya onarım çalışması yapılacak olan kulüpler, bakım süresince

oynayacakları müsabakalar için öncelikle illerinde, illerinde uygun stadyum olmaması

halinde illerine komşu olan ve elektronik bilet sistemine uygun bir stadyum bildirmek

zorundadırlar. Komşu illerinde elektronik bilet sistemine uygun bir stadyum bulunmaması

veya kulüp tarafından stadyum tahsisinin alınamaması halinde, ev sahibi kulüp tarafından

misafir takımın tüm masraflarının karşılanması ve TFF tarafından kabul edilmesi şartıyla

mesafe sınırı olmaksızın elektronik bilet sistemine uygun bir stadyum bildirilebilir.

(4) Müsabakalarını oynayacakları stadyumu değiştirmek isteyen kulüpler, taleplerini

müsabakanın oynanacağı günden en geç 15 gün önce TFF’ye bildirmek zorundadırlar.

(5) Kulüpler sezon başında bildirmiş oldukları stadyumları, TFF tarafından yapılacak olan

son denetim tarihine kadar hazır hale getirmek zorundadırlar. Yapılan denetim sonucu

eksikliklerin tespit edilmesi halinde kulübe bu eksiklikleri gidermesi için ek süre verilir.

Bu süre sonunda da eksikliklerin giderilmediği ve sezon başlamadan önce de

giderilemeyeceğinin tespiti halinde stadyumda müsabaka oynanmasına izin verilmez ve

ilgili kulübe iç saha müsabakalarını oynayabileceği, kriterlere uygun bir stadyum

bildirmesi için 2 gün süre verilir. Kulübün 2 gün içerisinde bir stadyum bildirmemesi

halinde stadyum TFF tarafından belirlenir. TFF tarafından belirlenen stadyumun kirası ve

görevli personel ücretleri ilgili kulüp tarafından karşılanır.

MADDE 5 - STADYUMLARIN DÜZENİ

(1) Stadyumlarda, Stadyum ve Güvenlik Komitesi Talimatı’na uygun aydınlatma sistemi ve

elektrik kesintisi veya arıza halinde devreye girerek saha aydınlatması, anons sistemi,

soyunma odası ve koridorlarda bulunan tüm mekanların aydınlatma, sıcak su ve

havalandırma sistemlerini çalıştıracak durumda, müsabakanın tamamlanmasını

sağlayacak bir yedek güç sisteminin (jeneratör, dinamik ups vb.) çalışır durumda

bulundurulması zorunludur. Saha aydınlatmasının, müsabakanın başlamasından en geç 60

dakika öncesinden, müsabakanın bitiminden en erken 60 dakika sonrasına kadar

sağlanması zorunludur.

(2) Müsabakalarda, her biri 1x1.5 m boyutundaki Türk Bayrağı, TFF Bayrağı, UEFA Respect

Bayrağı, Lig Bayrağı ve iki kulübün tescilli renklerinden oluşan Bayraklar stadyumda

mevcut bayrak direklerine çekilecektir. Misafir takımlar kendi bayraklarını yanlarında

bulundurmak ve müsabaka organizasyon toplantısında stadyum müdürüne teslim etmek

zorundadır.

(3) TFF’nin ilgili kurullarınca stadyumları kapatılan kulüplerin müsabakaları TFF tarafından

tespit edilecek başka stadyumlarda oynatılır. Herhangi bir nedenle kendi stadyumunda

oynaması gereken müsabakayı başka bir stadyumda oynayan kulüpler, bu müsabakalarla

ilgili tesis ve personel ücretleri ile yayıncıdan talep edilen stadyuma giriş ücretini de

ödemek zorundadırlar.

(4) Stadyumlarda Stadyum ve Güvenlik Komitesi Talimatı ve Uluslararası Futbol Oyun

Kurallarına uygun en az bir yedek kalenin kullanıma hazır bir şekilde bulundurulması

zorunludur.

(5) Kale ağları, Uluslararası Futbol Oyun Kurallarına uygun olmalı ve ev sahibi kulüp

tarafından kale direklerine sağlam bir şekilde takılarak yere sabitlenmelidir.

(6) Stadyumlarda köşe bayrak direklerinin kullanılması ve Uluslararası Futbol Oyun

Kurallarına uygun, en az 4 adet yedek bayrak direğinin bulundurulması zorunludur.

(7) Stadyumda anons sistemi çalışır vaziyette olmalı ve kesinlikle tarafsız bir şekilde

kullanılmalıdır. Takım kadroları, TFF uyarıları, oyuncu değişiklikleri ve hakem

tarafından müsabaka devrelerine eklenen sürelerin anons edilmesi zorunludur. Anons

sistemi ev sahibi takımı destekleyici şekilde, rakip takıma karşı veya siyasi amaçlı tanıtım

ve duyurular için kullanılamaz ve anons sistemi dışında tribünlere özel ses sistemi

kurulamaz. Anonslar anlaşılır ve duyulur şekilde yapılmalıdır.

(8) Müsabaka öncesinde, devre arasında ve müsabaka sonunda temsilci ve hakemin;

müsabaka esnasında ise yalnızca hakemin izin verdiği kişiler dışında başka bir kişi yeşil

zemine giremez. Müsabakanın bitiminden, müsabaka hakemleri soyunma odası

koridorlarına girene kadar geçen süre içinde, sadece yedek kulübesinde bulunma hakkı

olan kişiler yeşil zemine girebilirler.

(9) Stadyumun içerisindeki büfelerde ve görevlilere dağıtılan kumanyalarda, içeceklerin

kapalı şekilde ve şişe içerisinde satılması veya dağıtılması ile seyircilerin stadyuma bu ve

benzeri maddelerle alınması yasaktır.

(10) Stadyum içerisinde alkollü içecek bulundurulması ve satılması yasaktır.

(11) Saha sulama programı, maç günü düzenlenen müsabaka organizasyon toplantısında ev

sahibi kulüp tarafından bildirilmelidir. Sahanın sadece belirli bölgeleri değil her yeri eşit

şekilde sulanmalıdır. Kural olarak, saha sulama, başlama vuruşundan 60 dakika

öncesinde tamamlanmalıdır. Ancak, ev sahibi kulübün kararı ile saha sulama aşağıdaki

belirtilen sürelerde gerçekleşebilir.

• Başlama vuruşundan 15 ile 10 dakika öncesi ve/veya

• Devre arasında (en fazla 5 dakika)

(12) Ligin başlangıcından sonra, müsabaka oynanmasına engel olacak şekilde yapılması

planlanan bakım veya çim yenileme çalışmaları için TFF'den izin alınmalıdır. Başvuru

esnasında bakım planı da TFF ile paylaşılmalı ve bu süre içerisinde müsabakaların

oynanacağı, kriterlere uygun bir stadyumun bildirilmesi ve tahsisinin de sunulması

gerekmektedir.

MADDE 6 - ORGANİZASYON ve SORUMLULUK

(1) Stadyumlarda, müsabaka öncesinde, esnasında ve sonrasında sağlık, güvenlik, tribün

düzenlemesi, organizasyon, şiddet ve düzensizliğin önlenmesi ile ilgili tüm düzenlemeleri

yapma görevi ev sahibi kulübe aittir.

(2) TFF, fikstürü hazırlamaya, fikstürde gerekli değişiklikleri yapmaya, müsabakaların gün,

saat ve yerlerini değiştirmeye yetkilidir.

(3) Müsabakalar ancak elverişsiz hava veya stadyum şartları nedeniyle ertelenebilir. Bu

Statü’nün ve Futbol Müsabaka Talimatı’nın güvenliğe ilişkin hükümleri saklıdır.

(4) Kulüpler, müsabakalarını oynayacakları stadyumu ve oyun alanını elverişsiz hava şartları

ihtimali de dahil olmak üzere müsabakanın tayin ve tespit edilen tarihte oynanması için

hazır hale getirmek zorundadırlar. Saha ve stadyumun hazır hale getirilmemesi nedeniyle

müsabakanın oynanamaması durumunda, müsabakanın temsilci raporuna göre, ev sahibi

kulübün sahanın müsabaka oynamaya uygun hale getirilmemesinde kusurlu olduğunun

anlaşılması halinde, hakem, gözlemci ve temsilci ücretleri ile misafir takımın masrafları

ev sahibi kulüp tarafından ödenir.

(5) Kulüpler, müsabaka yapacakları yere en az yirmi dört saat önce gitmek ve bu Statü’nün

ekinde yer alan zaman çizelgesine uygun hareket etmek zorundadırlar.

(6) Müsabakanın oynanacağı gün saat 09.30’da stadyum denetimi yapılır. Bu denetime TFF

Temsilcisi, dördüncü hakem, stadyum müdürü, misafir takım temsilcisi ve çim saha

sorumlusu katılır. Müsabaka bitiminde de, TFF temsilcisi, stadyum müdürü katılımı ile

stadyum denetimi tekrar yapılır. Misafir takım temsilcisi de ilgili denetime katılabilir.

Misafir takım temsilcisinin katılmaması halinde, tutulacak denetim tutanağına misafir

kulüp itiraz edemez.

(7) Müsabaka organizasyon toplantısı, TFF temsilcisinin başkanlığında müsabakanın

oynanacağı gün saat 10.00’da stadyumda yapılır. Bu toplantıya, her iki takımdan birer

temsilci, dördüncü hakem, müsabaka güvenlik amiri, misafir takım gözlemci polisi, ev

sahibi kulübün güvenlik sorumlusu, özel güvenlik amiri, stadyum müdürü, akreditasyon

sorumlusu ve çim saha sorumlusu katılır. Toplantı, ev sahibi kulüp yetkilisi katılmadığı

takdirde başlatılamaz.

Toplantıların organizasyon sorumluluğu ev sahibi kulüptedir.

Kulüpler, sezon başlamadan önce bu toplantılara katılacak kulübü temsile yetkili kişilerin

adlarını TFF’ye bildirmek zorundadır. Toplantılarda kulüpleri Yönetim Kurulu Üyeleri,

Genel Sekreter, Genel Müdürler temsil edebilirler.

6222 Sayılı Kanun ve Yönetmeliği uyarınca gerekli diğer toplantılar yapılır.

(8) Müsabakalarda yedek kulübesini belirleme hakkı ev sahibi kulübe aittir.

(9) Müsabaka öncesi yapılacak seremonide, misafir takım futbolcuları, takım kaptanı

önderliğinde önce hakemler, sonra ev sahibi takım futbolcuları ile tokalaşırlar. Daha sonra

ev sahibi takım futbolcuları, takım kaptanı önderliğinde hakemler ile tokalaşırlar.

Ardından da müsabakanın hakemi, top ve kale seçimi için takım kaptanlarını davet eder.

(10) Stadyumlarda bulunan skor tabelasındaki saatler, 45. ve 90. dakikaların sonunda

durdurulması kaydı ile müsabaka esnasında çalışabilir. Müsabakanın hakem tarafından

herhangi bir nedenle durdurulması halinde, oynanan süreyi gösteren saat

durdurulmayacaktır.

(11) Yedek futbolcuların ısınma alanları FIFA, UEFA ve TFF Talimatları çerçevesinde oyun

alanının konumuna göre müsabaka öncesi hakem tarafından belirlenir ve ilgililere

bildirilir. Müsabaka esnasında her iki takımdan en fazla beşer yedek futbolcunun

ısınmasına izin verilir. Isınma esnasında oyuncuların yelek giymesi zorunludur. Yedek

kulübesinde yer alan atletik performans uzmanı, ısınan futbolcuların yanında gözetimde

bulunabilir.

(12) Takımların siyah bant takma veya siyah forma ile müsabakaya çıkmaları, saygı duruşunda

bulunmaları TFF’nin iznine tabidir.

(13) Kulüpler müsabaka öncesi sahaya ancak TFF’nin izin verdiği pankartlarla çıkabilirler.

Pankartların sosyal ve toplumsal mesaj içermesi şarttır. Kurum ve kuruluşların pankart

taleplerini kulüplere yapmaları, kulüplerin de TFF’ye müracaat ederek onay almaları

gerekmektedir.

Pankartların boyu 14 metre eni ise 1 metre olmalıdır. Pankart talepleri ancak mesai saatleri

içerisinde yapılması durumunda değerlendirilecektir. Pankart izni verilen müsabakalarda

pankartın TFF Temsilcisi tarafından görülmesi sağlanmalıdır.

Kulüpler yukarıda sayılanlar dışında TFF’nin uygun göreceği pankartlarla müsabakaya

çıkmak zorundadırlar.

(14) Müsabakalardan önce yapılacak olan her türlü gösteri ve törenler TFF’nin iznine tabidir.

TFF tarafından izin verilen gösteri ve törenlerin saha içerisinde ve yeşil zeminde

müsabakanın başlamasına 45 dakika kala ve saha dışında (yeşil zemin dışında)

müsabakanın başlamasına 18 dakika kala bitirilmesi ve sahanın müsabakaya hazır hale

getirilmesi zorunludur.

(15) Müsabakalardan önce orta yuvarlağa konulabilecek kulüp sponsor ve lig isim logoları,

müsabaka başlamadan beş dakika önce kaldırılmalıdır. TFF tarafından lig isim logosu

gönderilmesi halinde, sponsor logoları 20 dakika kala kaldırılmalı ve lig isim logosu

serilmelidir.

(16) Reklam amaçlı olarak saha içerisinde yeşil zemin dışında bulunan maskotların müsabaka

öncesinde ve devre arasında müsabaka başlamadan 5 dakika önce sahayı terk etmeleri

zorunludur.

MADDE 7 - SAHAYA GİREBİLECEK KİŞİLER

(1) Müsabakalarda yedek kulübesinde oturmaları kaydıyla sahaya en fazla 10 yedek futbolcu,

bir yönetici, bir teknik sorumlu, iki antrenör, bir kaleci antrenörü, bir eşofmanlı

fizyoterapist veya masör, bir doktor, yabancı teknik sorumlular veya futbolcular için bir

tercüman, bir atletik performans antrenörü ve bir malzemeci girebilir.

(2) Takımların müsabaka isim listesinde yer alacak yöneticisi müsabakadan önce “Müsabaka

İsim Listesini” imzalamak zorundadır. Yöneticinin olmaması halinde teknik sorumlu,

yoksa antrenör veya takım kaptanı müsabaka isim listesini imzalayabilir.

(3) Müsabakanın başlamasına 18 dakika kala saha içerisinde kimlerin bulunacağı

Akreditasyon Talimatı’na ve bu Statü’nün ekinde yer alan zaman çizelgesine göre

belirlenir.

(4) Akreditasyon Talimatı hükümlerine göre müsabaka süresince saha içerisinde yer

alabilecek kişiler ancak saha kenarında kendilerine ayrılan özel yerlerde bulunabilirler.

Bu şartlara uymayanlar sahadan çıkartılırlar.

(5) Saha kenarında oturmalarına müsaade edilenler, görevleri dışında hiçbir olaya sözlü veya

fiili olarak müdahale edemezler.

MADDE 8 - TRİBÜN DÜZENLEMESİ

(1) Kulüpler, TFF ve yetkili merciler tarafından belirlenen emniyet ve güvenlik tedbirlerine

uymakla yükümlüdürler.

(2) Stadyumlara seyri engellemeyecek nitelikte, talimatlarda belirtilen şekilde tribün ile saha

arasına tel, duvar, bariyer ve benzeri engeller konabilir.

(3) Tribünlerdeki merdiven boşlukları, tribün giriş ve çıkış kapı önleri kesinlikle boş

bırakılmalıdır. Tel örgülere seyircilerin görüşünü engelleyici afiş, flama, bayrak, pankart

ve benzerleri asılamaz.

(4) Tüm tribünlere 6222 Sayılı Kanun ve bu Kanunun uygulama yönetmeliğine uygun olarak

düzenlenen elektronik kart (e-bilet) ile girilir. Elektronik kartlara tanımlı biletlerin her ne

surette olursa olsun toplu bir şekilde veya üzerlerinde yazılı bedellerinin altında ya da

üstünde bir bedelle satılmaları, temin edilmeleri ve dağıtılmaları yasaktır.

(5) Stadyumlara ve tribünlere kapasitelerinin üzerinde seyirci alınması yasaktır.

(6) Tribünlerin renk kodları, stadyum çevresi yönlendirme işaretlerinde ve kapı girişlerinde

bulunmalıdır.

(7) Protokol tribününde misafir takım yöneticilerine, protokol tribününü düzenlemeye yetkili

olan ilgili kuruma önceden bildirmek kaydı ile en az 15 kişilik yer ayrılır.

(8) Müsabakada görevli Temsilci, Gözlemci ve Disiplin Müfettişlerine, protokol tribününde

müsabakayı rahat bir konumda izleyebilmeleri ve herhangi bir olay anında kısa sürede

saha içine inebilecekleri bir yer ayrılması zorunludur.

(9) Ev sahibi kulüp, misafir kulüp seyircileri için güvenliği tam olarak sağlanmış bir tribünde

stadyumun kapasitesinin % 5’i oranında yer ayırmak zorundadır. Ev sahibi kulüpler,

misafir takımın yazılı onayı ve İl veya İlçe Spor Güvenlik Kurulu'nun kararı ile misafir

kulüp seyircileri için en fazla % 30 oranında yer ayırabilirler.

Ayrıca iki kulübün anlaşması ve İl veya İlçe Spor Güvenlik Kurulları’nın uygun görmesi

halinde, misafir takım tribünleri, ev sahibi kulüpler tarafından kullanılabilecektir.

(10) Müsabakalarda TFF Başkanı, Başkan Vekilleri, Yönetim Kurulu Üyeleri, Genel Sekreter,

Hukuk Kurulları Başkan ve Üyeleri, Merkez Hakem Kurulu ile Temsilciler Kurulu

Başkan ve Üyeleri’ne talep etmeleri durumunda protokol tribününde yer ayrılması

zorunludur. Ayrıca bu kişiler stadyumlarda istedikleri yere girebilir, bilgi ve belge

isteyebilirler.

(11) Müsabakalarda spor ahlakına aykırı, tahrik edici, aşağılayıcı, dil, din, mezhep, ırk,

cinsiyet, etnik ve siyasi ayrımcılığa yönelik söz sarf edilemez ve yazılı doküman

dağıtılamaz. Ayrıca müsabaka alanına veya yakın çevresine bu mahiyette afiş veya

pankartlar asılamaz.

(12) Kulüpler sezonun başlamasından 1 hafta öncesine kadar, Futbol Disiplin Talimatı’na

uygun olarak ve disiplin uygulamalarına esas teşkil etmek üzere, müsabakalarını

oynayacakları stadyumlardaki tribünleri ve blokları belirlemek ve bunların kapasiteleri ile

isimlerini içeren ayrıntılı stadyum krokisini TFF'ye sunmak zorundadırlar.

(13) Ev Sahibi Kulüpler, misafir takım Delegasyon 2 ve Delegasyon 3’ten akredite edilen

kişiler için mümkün ise misafir takım yedek kulübesi arkasından, mümkün değil ise uygun

görecekleri güvenliği tam olarak sağlanmış bir bölümden yer vermek zorundadır.

MADDE 9 - GÜVENLİK

(1) Ev sahibi kulüpler, müsabaka öncesinde, esnasında ve sonrasında stadyum çevresinde ve

stadyum içinde ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla koordinasyon içerisinde hareket

ederek emniyet ve güvenliğin sağlanması için gerekli her türlü önlemi almak

zorundadırlar.

(2) Ev sahibi kulüpler müsabakalarda, yeterli sayıda özel güvenlik görevlisini belirlenen

saatler içerisinde stadyum içerisinde ve çevresinde görevlendirmek zorundadırlar.

(3) İlgili tüm kanun, yönetmelik, talimat ve yetkili makamların alacağı kararlar ışığında

belirlenen ve güvenlikle ilgili toplantıda saptanan güvenlik ihtiyacı kapsamında;

a) Stadyum dışında görev alacak güvenlik görevlileri iki güvenlik bariyeri oluşturup, bu

bariyerlerde üst araması, elektronik bilet ve pankart kontrolü yaparlar.

Güvenlik bariyerleri dışındaki tüm güvenlik uygulamaları resmi güvenlik görevlileri

tarafından gerçekleştirilir.

1. ve 2. güvenlik bariyerlerinde (turnikelerde) yapılan elektronik bilet kontrolleri ve üst

aramaları mevzuata uygun olarak güvenlik görevlileri tarafından yapılır.

b) Stadyumun içerisinde güvenlik görevlilerinin duracağı ve oturacağı bölümler önceden

belirlenir. Bu bölümler için kesinlikle elektronik bilet satışı yapılamaz.

(4) Kulüpler, stadyumlarda güvenliği sağlamak ve akreditasyon sisteminin işleyişinde

kullanılmak üzere asgari sayıdaki özel güvenlik görevlisini bulundurmak zorundadırlar.

Bu kişilerin hakem, futbolcu ve yetkililerin stada giriş yerlerinde, teknik alanlar olan

soyunma odası koridorlarında ve buraların kendi içindeki geçiş yerlerinde, teknik

alanlardan hakem, futbolcu ve yetkililerin sahaya çıkışlarında, tribünlerin önünde bulunan

ve sahaya açılan kapılarda Akreditasyon Talimatı hükümlerine uygun bir biçimde

görevlendirilmesi şarttır.

Bu görevliler müsabaka öncesinden, müsabakanın tamamlanıp seyircilerin, futbolcuların

ve hakemlerin tahliyesine kadar geçecek dönem içerisinde müsabakanın yapılacağı yerde

bulunmak ve spor alanının iç güvenliğini sağlamakla yükümlüdürler.

(5) Stadyumlarda, her türlü silah, kesici veya delici alet veya sis bombası, ses bombası,

maytap gibi patlayıcı, parlayıcı, yanıcı, yakıcı maddeler ile taş, metal gibi fırlatılabilecek

veya yaralayıcı nitelikte sert cisim veya tehlike arz edebilecek veya müsabaka düzenini

bozabilecek diğer maddeler, vuvuzela veya onun meydana getirdiği desibel seviyesine

yakın bir seviyeye ulaşabilecek diğer nesneler ile çevreyi kirletecek nitelikte rulo, lazer

pointer, selfi çubuğu ve benzeri cisimler bulundurulamaz, satılamaz ve atılamaz.

(6) Stadyumun tüm çıkış kapıları ile tribünlerden oyun alanına açılan kapılar dışa doğru

açılacak şekilde yapılır ve bu kapılar seyirciler stadyumda olduğu sürece kilitlenemez. Bu

kapıların her birinde, kötü niyetli kullanımların engellenmesi ve acil tahliye hallerinde

yönlendirme amacı ile birer güvenlik görevlisi bulundurulacaktır. Kötü niyetli ve kural

dışı kullanıma mani olmak için, bu kapılara içerden herhangi bir kişi tarafından kolayca

açılabilecek kilit içermeyen bir sistem takılabilir.

(7) Ev sahibi kulüpler, seyircilerin stadyuma girişlerinden görevlilerin stadyumu terk

etmelerine kadar geçen sürede tam teşekküllü (defibrilatör cihazının da bulunduğu)

ambulans araç ve görevlilerini, seyircilerin stadyuma alınmaya başlamasından stadyumu

terk etmelerine kadar geçen sürede itfaiye araç ve görevlilerini bulundurmak

zorundadırlar.

Ev sahibi kulüpler, seyirci sağlık odaları ile futbolcu ve hakem ilk yardım odasında,

seyircilerin stadyuma alındığı andan tahliyesinin sonuna kadar, paramedik personel veya

doktor görevlendirmek zorundadırlar.

(8) Stadyum kontrol odasında ev sahibi kulüp tarafından yeterli sayıda CCTV (Güvenlik

Kameraları) operatörleri ile bir kişinin ikiden fazla konuda sorumluluk almaması

koşuluyla giriş kontrol sorumlusu, anons sistem sorumlusu, skor tabela sorumlusu, saha

aydınlatma sorumlusu, stadyum yönetim sorumlusu, özel güvenlik sorumlusu ve kulüp

güvenlik ve sağlık sorumlusu görevlendirilmesi zorunludur.

MADDE 10 - LİG İSİM SPONSORLUĞU ve MÜSABAKA TOPUTEDARİKÇİLİĞİ

(1) Tüm müsabakalar öncesinde gerçekleştirilecek seremonilerde, takım ve hakemlerin

önünde ve arkasında Lig İsim Sponsoru ve Lig panosu ile top kaidesi üzerinde lig isim

sponsoru logosunun yer aldığı lig kompozit logosu bulundurulur.

(2) Lig müsabakaları, Uluslararası Futbol Oyun Kuralları’na uygun futbol topları ile oynanır.

TFF tarafından futbol topları, sezon başlamadan önce kulüplere tutanak karşılığında

teslim edilir. Müsabakaların TFF tarafından gönderilen toplarla oynanması zorunludur.

(3) Lig müsabakalarında kulüpler, yayıncı kuruluş için 15 adet, lig isim sponsoru için 25 adet

ve TFF için 10 adet en iyi kategorideki tribünden yer ayırmak zorundadırlar. Kulüpler

ayrıca, lig isim sponsoruna 10 adet imzalı süper lig topu ve 15 adet imzalı forma teslim

eder.

(4) Müsabakalarda kullanılan oyuncu değişiklik tabelalarında, TFF tarafından gönderilecek

ve üzerinde Lig İsmi, İsim Sponsoru ve Lig Logosu yer alan görselin bulundurulması

zorunludur.

(5) Stadyumlarda TFF ve kulüp bayraklarının arasında, üzerinde Lig İsmi, İsim Sponsoru ve

Lig Logosu’nun yer aldığı lig bayrağı bulundurulması zorunludur.

(6) Lig isim sponsorluğu uygulamalarından ev sahibi kulüp sorumludur.

(7) Ev sahibi kulüp, lig isim sponsorunun kupa seremonisinde etkinliklerde bulunabilmesi ve

onun görünürlüğü için gerekli tedbirleri almak zorundadır. Ayrıca sponsor temsilcilerinin

kupa seremonisine katılım taleplerine uymakla yükümlüdür.

(8) Tüm müsabakalarda 50 dakika boyunca saha kenarı LED ekranların ortasında lig isim

sponsoru logosunun yer aldığı lig kompozit logosu gösterilir.

(9) Tüm müsabakalarda lig isim sponsoruna saha kenarı LED ekranlarında 2 dakika reklam

hakkı sağlanır.

(10) Tüm müsabakalarda futbolcu formalarının sol kolunda ve top toplayıcı yeleklerinin arka

yüzünde lig isim sponsorunun yer aldığı lig kompozit logosu bulundurulur.

(11) Tüm müsabakalarda flaş röportaj alanlarında kullanılan röportaj panolarının üzerinde lig

isim sponsoru logosunun yer aldığı lig kompozit logosu bulundurulur.

(12) Lig isim sponsoru, stadyumların uygunluk durumuna göre stadyum dışında etkinlik

yapabilir.

MADDE 11 - KUPA ve MADALYALAR

(1) Süper Lig müsabakalarını birinci olarak tamamlayan kulübe, kural olarak ilgili kulübün

son lig müsabakası sonunda TFF tarafından şampiyonluk kupası verilir.

Süper Lig müsabakalarını birinci olarak tamamlayan kulübün, mevcut puan durumuna

göre matematiksel olarak daha erken belirlenmesi halinde, ilgili kulübe ev sahibi olarak

oynayacağı son lig müsabakası sonunda TFF tarafından şampiyonluk kupası verilir.

(2) Kupanın nasıl tasarlanacağına ve ne şekilde üretileceğine TFF tarafından karar verilir.

(3) Kupa seremonisi organizasyonu TFF tarafından yapılır. Ev sahibi kulüp seremoni

kurallarına uymak zorundadır.

(4) Kupa seremonisi saha içerisinde TFF tarafından hazırlanacak platformda gerçekleştirilir.

(5) Şampiyon olan kulüp kupa seremonisine katılmak zorundadır. Seremoniye kulüp başkanı,

teknik heyet, müsabaka isim listesinde yer alan futbolcular, kadroya giremeyen diğer

futbolcular ve yedek kulübesinde bulunma hakkı olan görevliler olmak üzere en fazla 40

kişi katılır. Kupa törenine futbolcuların tescilli formaları ile katılmaları zorunludur.

(6) Kupa seremonisine katılacak ve bu maddenin 5. fıkrasında yer alan kişiler, öncelikle TFF

Başkanı veya TFF Başkanı tarafından görevlendirilen Başkan Vekili ve/veya Yönetim

Kurulu Üyesinden madalyalarını aldıktan sonra platformda kendileri için ayrılan bölüme

geçerler. Son olarak takım kaptanı platforma gelerek madalyasını aldıktan sonra kendisine

kupa takdim edilir.

(7) Seremoni sonrasında, diğer yönetici ve görevlilerine dağıtılmak üzere, TFF tarafından 35

adet madalya daha kulübe teslim edilir.

(8) Kulüp, TFF’den izin almak koşulu ile TFF tarafından yapılacak olan kupa seremonisi

sonrasında aynı veya farklı bir günde şampiyonluk kutlamaları yapabilir. Şampiyonluk

kutlamalarının yayın hakkı bedelsiz olarak münhasıran ligin resmi yayıncı kuruluşuna

aittir.

MADDE 12 - ULUSLARARASI KUPA MÜSABAKALARINA KATILIM

(1) UEFA tarafından belirlenecek kriterlere ve listeye göre 2023-2024 sezonu sonunda

uluslararası müsabakalara katılım sağlanır. UEFA’nın belirleyeceği UEFA kulüpler arası

müsabakalara katılım listesi kulüplere bildirilir.

(2) UEFA’nın, UEFA Kulüplerarası Müsabakalara katılma şartlarında yapacağı değişiklikler

aynen uygulanır.

(3) Sportif başarı neticesinde UEFA Kulüplerarası Kupa müsabakalarına katılım hakkı elde

ettiği halde, UEFA’nın, kupa müsabakalarına katılım ile ilgili kriterleri karşılamaması

nedeniyle bu müsabakalara katılamayan takımların yerine; bu kriterlere uygun olmak

şartıyla Lig sıralaması gereği takip eden diğer takımlar katılır.

MADDE 13 – VİDEO YARDIMCI HAKEM

Süper Lig müsabakalarında, Futbol Oyun Kuralları ve bu kurallara dahil edilen VAR

Protokolüne uygun olarak çevrimiçi Video Yardımcı Hakem Sistemi kullanılacaktır.

MADDE 14 - OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ

Müsabakalarda 5 oyuncu değişikliği yapılabilir. Oyuncu değişiklikleri oyunu kesintiye

uğratmamak adına devre arasında yapılacak değişiklikler hariç müsabaka esnasında en

fazla 3 defada yapılabilir.

MADDE 15 - YÜRÜRLÜK

Bu Statü, TFF Yönetim Kurulu’nun 11.07.2023 tarih ve 02 sayılı toplantısında kabul

edilmiş ve 18.07.2023 tarihinde TFF’nin resmi internet sitesi olan www.tff.org adresinde

yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.