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  5. 25 Temmuz 2017 12:24

Tino Costa Bursaspor'a önerildi

Orta sahaya iki transfer yapmayı hedefleyen Bursaspor’a menajerler Tino Costa’yı önerdi. Yönetim 32 yaşındaki yıldız isme sıcak bakıyor.

Tino Costa Bursaspor'a önerildi
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Süper Lig ekiplerinden Bursaspor transferdegaza bastı. Orta sahanın ortasına iki transfer yapmayı hedefleyen Yeşil-Beyazlılara, menajerler Arjantin'in San Lorenzo takımında forma giyen Tino Costa'yı önerdi. Kariyerinde Fiorentina, Spartak Moskova ve Valencia gibi takımlarda oynayan 32 yaşındaki orta saha oyuncusunun Bursaspor'a bedelsiz gelebilecğini belirten menajerler, Tino Costa'nın ise yıllık 700 bin Euro istediğini yönetime iletti. Bursaspor yönetiminin bu teklife sıcak baktığı öğrenildi. Ancak transferle ilgili son kararı Yeşil-Beyazlı takımın Fransız teknik direktörü Paul Le Guen verecek.

HAZIRLIK MAÇLARI ÖNEMLİ DEĞİL

Bursaspor Teknik Direktörü Paul Le Guen hazırlık maçlarının sonuçlarının önemli olmadığını söyledi. Fransız hoca, "Bu maçlarda önemli olan takımın oturmasıdır" dedi.

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bursaspor , Tino Costa , transfer
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