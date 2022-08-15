Trabzonspor, Şampiyonlar Ligi bileti için sahaya çıkıyor

Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda yarın akşam saat 22:00'de Danimarka'nın Kopenhag takımına konuk olacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2022-2023 sezonu play-off turu maçları yarın başlıyor. Turnuvaya bu turdan katılacak olan geçtiğimiz sezonun şampiyonu Trabzonspor, yarın deplasmanda Kopenhag ile karşılaşacak.

Tur atlayan takımlar, UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarına kalacak. Elenen ekipler ise yoluna UEFA Avrupa Ligi gruplarında devam edecek. Play-off turu ilk maçları programı şöyle:

Salı:

22.00 Bodo/Glimt (Norveç) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan)

22.00 Kopenhag (Danimarka) - Trabzonspor (Türkiye)

22.00 Rangers (İskoçya) - PSV (Hollanda)

Çarşamba:

19.45 Karabağ (Azerbaycan) - Viktoria Plzen (Çekya)

22.00 Maccabi Haifa (İsrail) - Kızılyıldız (Sırbistan)

22.00 Dinamo Kiev (Ukrayna) - ​​Benfica (Portekiz)

Rövanş maçları ise 23-24 Ağustos'ta yapılacak.