Trabzonspor’da flaş Muhammet Demir kararı

50. yılında şampiyonluk yarışının içinde olmak isteyen ve buna göre sezon hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor’da flaş bir ayrılık yaşandı. Bordo-mavililer golcü oyuncu Muhammet Demir’in sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı.

2015-2016 sezonunun devre arasında 2 milyon 750 bin Euro bonservis bedeliyle Gaziantepspor’dan transfer edilmişti. O sezon bordo-mavili formayla 13 maçta 4 gol 2 asist kaydeden Muhammet, bekleneni verememişti. Geçen sezon da Trabzonspor’da çıktığı 9 lig maçında hiç gol kaydedemeyen 25 yaşındaki futbolcu devre arasında eski kulübü Gaziantepspor’a kiralanmış, burada da toplam 9 maçta 1 gol atabilmişti.