  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Trendyol Süper Lig
  5. Trabzonspor’un efsanesi hayatını kaybetti

Trabzonspor’un efsanesi hayatını kaybetti

Trabzonspor’un efsanesi hayatını kaybetti
Güncelleme:

Trabzonspor'un kurucu başkanı ve eski asbaşkanı Nizamettin Algan, 93 yaşında hayatını kaybetti.

Trabzonspor Kulübü’nün Kurucu Başkanı ve eski Asbaşkanı Nizamettin Algan, bir süredir tedavi gördüğü Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi’nde hayatını kaybetti.

Trabzonspor Kulübü, yaşayan son 2 kurucu üyesinden biri olan Algan’ın vefat haberini camiayla paylaştı. Trabzonspor’dan yapılan açıklamada, “Kulübümüzün kurucu üyelerinden, eski asbaşkanımız, eski sicil ve divan kurulu başkanımız, en uzun süre görev yapan yöneticilerimizden, Trabzon sporunun çınarı Nizamettin Algan’ın vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.” ifadelerine yer verildi.

Etiketler Trabzonspor Nizamettin Algan trabzonspor vefat
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Borsa İstanbul'un en çok kazandıran hisseleri belli oldu
AK Parti'de İstanbul için konuşulan yeni isim
Süleyman Soylu 6 yayın organını isim vererek hedef gösterdi
Prof. Dr. Naci Görür deprem riskli noktaları tek tek açıkladı
Cübbeli'den İsmail Saymaz'ın tokat gibi sözlerine yanıt
Damadı evlendiğine pişman eden gelenek
Hadise ''mini'' şovuyla büyüledi
Tur otobüsü devrildi: 24 yaralı
Ankara'da gizemli keşif... Oda oda metrelerce derine iniyor
Antalya'da Tarzan gerginliği; ortalık birbirine girdi