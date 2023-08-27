Trabzonspor’un efsanesi hayatını kaybetti

Trabzonspor'un kurucu başkanı ve eski asbaşkanı Nizamettin Algan, 93 yaşında hayatını kaybetti.

Trabzonspor Kulübü’nün Kurucu Başkanı ve eski Asbaşkanı Nizamettin Algan, bir süredir tedavi gördüğü Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi’nde hayatını kaybetti.

Trabzonspor Kulübü, yaşayan son 2 kurucu üyesinden biri olan Algan’ın vefat haberini camiayla paylaştı. Trabzonspor’dan yapılan açıklamada, “Kulübümüzün kurucu üyelerinden, eski asbaşkanımız, eski sicil ve divan kurulu başkanımız, en uzun süre görev yapan yöneticilerimizden, Trabzon sporunun çınarı Nizamettin Algan’ın vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.” ifadelerine yer verildi.