Trabzonspor'un tek derdi Sissoko ve Sosa

Transfer çalışmalarına devam eden Bordo-Mavililer, orta saha bölgesi için Jose Sosa’nın ardından Moussa Sissoko’yu da gündemine aldı. Trabzonspor, Fransız futbolcu için Tottenham’a kiralama teklifini iletti ve beklemeye geçti.

Stoper bölgesi için Serdar Taşçı’da gün sayan Karadeniz ekibi, orta saha transferi için de çalışmalarını sürdürüyor. Jose Sosa ile görüşme yapan Trabzonspor’da listeye bir isim daha girdi.

Ersun Yanal, Tottenham forması giyen Moussa Sissoko’nun şartlarının araştırılmasını istedi. Bu doğrultuda harekete geçen Trabzonspor, Fransız futbolcu için Ada temsilcisi ile görüşmelere başladı. Lacivert-Beyazlılar’a 27 yaşındaki oyuncu için kiralama teklifini ileten Fırtına, beklemeye geçti.

Sosa bekliyor

Geçtiğimiz günlerde Jose Sosa ile 2.5 milyon Euro karşılığında el sıkışan Trabzonspor, İtalyan ekibi ile de kiralık konusunda görüşmelerine devam ediyor. Sosa’nın Milan’dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

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