Transfer 500 bin euro yüzünden gerçekleşmedi

Fenerbahçe'nin kaleci Alireza Beiranvand için İran'ın Persepolis kulübüne yaptığı teklif ve Persepolis'in sarı-lacivertlilere verdiği yanıt İran basınına sızdı. Fenerbahçe'nin geçtiğimiz ay görüşmeler yürüttüğü ve anlaşma aşamasına geldiği tecrübeli kaleciye hangi teklifi yaptığı ve neden reddedildiği ortaya çıktı.

İran Kulübü'nden, Fenerbahçe Futboldan Sorumlu Yöneticisi Ali Yıldırım'a hitaben gönderilen ve Persepolis idari menajeri Ali Akbar Taheri'nin imzasını taşıyan yazıda şu ifadeler yer alıyor.

500 bin euro için transfer gerçekleşmemiş

"Futbolcumuz Alireza Beiranvand'a göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı teşekkür ederiz. Persepolis yönetimi olarak şu aşamada oyuncuyu satma niyetinde değiliz. Çünkü takımımız Asya şampiyonlar Ligi'nde yarı finale yükseldi. Bu yüzden 500 bin euro artı bir sonraki transferden yüzde 20'lik teklifinizi kabul etmiyoruz.

Beiranvand transferinin gerçekleşmesi için teklifin iki katına çıkarılması ve 1 milyon euro bonservisin yanında sonraki satıştan yüzde 30 pay verilmelidir. Eğer futbolcuya bir gün Fenerbahçe artık ihtiyaç duymazsa, o zaman oyuncu direkt olarak Persepolis'e dönecektir."

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