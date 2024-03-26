Türk hakemlerin ''hatalı penaltı'' itirafı gündeme bomba gibi düştü

TFF Hakem Eğitimi Danışmanı Hugh Dallas ile hakemler arasında yapılan pozisyon değerlendirme konuşmalarının görüntüleri sızdı. Özgür Yankaya ile Abdulkadir Bitigen'in ''Hata yapmışız'' itirafları futbol gündeminin birinci sırasına oturdu.

Galatasaray ile Antalyaspor arasında oynanan ve Tete'ye yapılan teması penaltı olarak değerlendiren mücadelenin hakemi Abdülkadir Bitigen'in, Merkez Hakem Kurulu eğitimcisi Hugh Dallas ve VAR Eğitim Danışmanı Pawel Gil ile yaptığı pozisyon analizi konuşmasının görüntüleri sosyal medyada gündem olup büyük tartışma yarattı. Görüntülü görüşmede Hugh Dallas'ın Galatasaray lehine verilen penaltı için Abdülkadir Bitigen'e "Bir hafta sonra hala bunun faul olduğunu düşünüyor musun?" sorusunu yönelttiği, Bitigen'in ise "Basit bir temas, penaltı olduğunu düşünmüyorum" yanıtını verdiği duyuluyor.

Abdulkadir Bitigen "Tete'nin pozisyonu penaltı değildi" itirafında bulunurken Hugh Dallas VAR hakemi olan ve Bitigen'i sahada incelemeye çağıran Özgür Yankaya'ya ise "Niye bu kadar basit temas için hakemi çağırdın, baskı altında bıraktın. Ufak temasta penaltı vermiyoruz" dedi. Özgür Yankaya ise "Hakemin orada göremediğini söyleyince pozisyonu inceledim. Beklentiye baktım teması gördüm. O anda böyle olacağını düşündüm ama hata yapmışım" cevabını verdi.

Galatasaray'dan açıklama: Bu konuşmalar Ali Koç'a nasıl ulaştı?

Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Niyazi Yelkencioğlu, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) Eğitimcisi Hugh Dallas'ın hakemlerle çevrim içi yaptığı toplantının görüntülerinin sosyal medyada paylaşılmasını manidar bulduklarını söyledi.

Yelkencioğlu, sarı-kırmızılı kulübün HDI Sigorta ile Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta gerçekleştirdiği sponsorluk imza töreninde gündeme dair açıklamada bulundu.

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasındaki Galatasaray-Bitexen Antalyaspor maçının ardından gerçekleştirilen toplantının görüntüleriyle ilgili kulüp olarak daha detaylı açıklama yapacaklarını aktaran Yelkencioğlu, "ABD merkezli isimsiz bir hesabın görüşmelerin önü ve arkasını keserek bir görüntü paylaşması çok manidar. Bu görüntülerin nasıl ulaştığını merak ediyoruz." diye konuştu.

Niyazi Yelkencioğlu, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un 13 Mart'ta düzenlediği basın toplantısında söz konusu toplantıdan bahsettiğini kaydederek, "Bu konuşmalar Ali Koç'a nasıl ulaştı? Fenerbahçe'nin TFF içinde nasıl bir yapılanması var? Bunlar aklıma gelen soru işaretleri. Aynı hafta Fenerbahçe-Kasımpaşa maçındaki penaltı pozisyonuyla ilgili Hugh Dallas'ın yorumları Ali Koç'ta varsa bizimle paylaşırsa seviniriz. Sadece bizim maçımızla ilgili şeyleri cımbızla çıkarıyorlar. Kendi maçlarında şaibeli pozisyonlar var. Onlarla ilgili hiçbir konuşma meydana çıkmıyor." ifadelerini kullandı.

DHA/AA