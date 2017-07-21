Bölgesel Amatör Lig 5. Grup takımı İskenderunspor'un resmi twitter hesabı Veli Kavlak'a 4 milyon euro vermeye hazırız paylaşımında bulundu.



Kulüpler artık sosyal medyayı eğlenceli bir şekilde kullanmaya başladı. Transfer döneminde yükselen tansiyonu yapılan esprili paylaşımlar bir nebze olsun düşürüyor... Bunun son örneği Körfez İskenderunspor'dan geldi.

Akdeniz bölgesi ekibinin resmi twitter hesabı, Beşiktaş'ın gözden çıkardığı Veli Kavlak'la ilgili transfer haberini önce yalanladı. Ardından Beşiktaş kulübünü etiketleyip, "Merhaba Beşiktaş. Veli Kavlak'a 4 milyon euro ödemeye hazırız. (??#ffp)" şeklinde güldüren paylaşımda bulundu. Bu paylaşım sosyal medya kullanıcıları tarafından büyük beğeni gördü.