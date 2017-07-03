Volkan Demirel: ''Ozan Tufan'ı Benfica istedi''

Fenerbahçe'nin emektar kalecisi Volkan Demirel, sarı-lacivertli takımın kamp yaptığı Topuk Yaylası'nda basın toplantısı düzenledi.

İşte Volkan Demirel'in sözleri:

"Futbol takımında sezon başı belli planlamalar yapılır. Kaleci transferi gayet normal. Fabiano ile de çok güzel bir çalışmamız olmuştu. Hangimiz daha iyiyse formayı o giyecektir. Benim için önemli olan bana görev verildiği takdirde Fenerbahçe formasına layık olabilecek şekilde oynamaktır. Zamanında yedek kaldım, yedek kalırsam sorun etmem.

Ersun Yanal'a gönderme

Aykut Kocaman çok değer verdiğim bir hoca. Kocaman'ın buraya gelmesi bizim için büyük avantaj. Malum bugün 3 Temmuz. Her şeyin içinde Aykut Kocaman var. Aykut hocanın kurduğu sistem vardı. Gelen hocalar Aykut Kocaman'ın sistemi sayesinde başarılı oldu. Ersun Yanal'ın döneminden bahsediyorum. Aykut hocayla beraber yaşadığımız başarıları tekrarlamak istiyoruz.

"Ozan'ı Benfica istedi"

Ozan'ı Benfica gibi takım istedi. Çok ciddi rakamlar verdiler. Kendisine 'Adam gibi top oynasan nerelere gidersin Ozan' dedim. Kafayı sahaya verdiği takdirde çok iyi yerlere geleceğine inanıyorum. Biz de zamanında yanlışlar yaptık. Genç kardeşlerimize destek veriyorum."

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