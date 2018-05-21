Süper Lig'de flaş ayrılık !

Süper Lig’de 2017-2018 sezonunun devre arasında göreve gelen Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu, Antalyaspor yönetimi ile karşılıklı anlaşarak kırmızı-beyazlı takımdan ayrıldı. Antalyaspor geçtiğimiz sezona deneyimli teknik adam Rıza Çalımbay ile başlamış, ilk 5 haftayı 3 beraberlik, 2 mağlubiyetle geçince Rıza Çalımbay görevinden ayrılmıştı. Teknik adamlık koltuğuna oturan Leonardo Araujo yönetiminde çıkılan 8 maçta alınan 5 mağlubiyet, 2 beraberlik ve 1 galibiyet, Brezilyalı teknik adamla yolların ayrılmasına neden oldu.

Küme düşme tehlikesi yaşayan Antalyaspor, son olarak takımın başına Hamza Hamzaoğlu’nu getirdi. Başarılı teknik adamla 18 maça çıkan kırmızı-beyazlılar, 6 galibiyet, 9 mağlubiyet ve 3 beraberlik elde etti ve ligi 38 puanla 14. sırada tamamladı.