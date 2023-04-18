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Süper Lig'in teknik direktörleri toplanıyor

Süper Lig'in teknik direktörleri toplanıyor
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TFF, Süper Lig'de görev alan teknik direktörlerle toplantı düzenleyecek.

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de görev alan teknik direktörlerle 27 Nisan'da toplantı düzenleyecek. Teknik direktörlerden 3 önemli gündem maddesi için fikir alınacak.

Başta yabancı kuralı, B Takım projesi ve hakemler konusu masaya yatırılacak.

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'deki takımlarda görev yapan teknik direktörlerle 27 Nisan Perşembe günü toplantı yapacak.

Ne olmuştu?
TFF, kulüpler ile önemli konuları görüşmek için bir araya geldi. Toplantıda çoğunluk gelecek sezon sınırsız yabancıdan yana görüş bildirirken bazı kulüpler ise farklı formül aktardı. Ali Koç ve Dursun Özbek farklı fikirler belirtirken; Ahmet Nur Çebi toplantıya katılmadı.  TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, "Mayıs başında kararımızı açıklayacağız." dedi.

Etiketler süper lig teknik direktör toplantı
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