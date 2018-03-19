Taffarel'den Kadıköy itirafı

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe deplasmanına konuk olan Galatasaray, ezeli rakibinin stadından golsüz beraberlikle ayrıldı ve liderlik koltuğunda yoluna devam etti.



Galatasaray Kaleci Antrenörü Claudio Taffarel, Fenerbahçe - Galatasaray derbisiyle ilgili olarak açıklamalarda bulundu.



"Bu statta oynamak her zaman zordu" diyerek kendi futbolculuk dönemine de vurgu yapan Taffarel, "İyi oynadık. Kazanmaya gelmiştik, önemli fırsatlar da yakaladık ama her şeye rağmen bu atmosferde yenilmemek ve lider kalmak da önemli" görüşünü paylaştı.