  1. 19 Nisan 2017 17:02

Altınordu'dan kritil galibiyet !

TFF 1. Lig’de Play Off hattını yakından ilgilendiren maçta Altınordu ile Boluspor karşı karşıya geldi.

Altınordu'dan kritil galibiyet !
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6 Nisan 2017 Referandumu nedeniyle TFF 1. Lig’de hafta içinde oynanan 28’inci hafta maçları devam etti. Play Off hattını yakından ilgilendiren maçta Altınordu ileBoluspor karşı karşıya geldi.

Altınordu'dan kritik galibiyet

Yeni Bornova Stadına oynanan maçta Altınordu, genç oyuncular ağırlıklı bir kadroyla sahaya çıktı.

Maçın ilk yarısı golsüz eşitlikle geçilirken, Altınordu tecrübeli ismi Yusuf Abdioğlu ile öne geçti. 62’nci dakikada skoru 1-0’e getiren Altınordu, Boluspor karşısında skoru tutmayı başardı.

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