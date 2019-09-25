Selçuk Erdoğan: Volkan Şen'in tehdit ettiği doğru

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'un sportif direktörü Selçuk Erdoğan, Süper Lig'e dönmelerinin sabırla olacağını ve sezon sonunda bunu başaracaklarına inandıklarını söyledi.

Selçuk Erdoğan, Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde takımın antrenmanı öncesi gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Ziraat Türkiye Kupası'nda dün karşılaştıkları Muğlaspor'u deplasmanda 3-1 yenmelerinin moral bakımından önemli olduğunu belirten Erdoğan, ligdeki Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçına ve geleceğe daha olumlu bakma adına da iyi bir galibiyet aldıklarını dile getirdi.

SELÇUK ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARI

Takımın gidişatını iyi gördüğüne dikkati çeken Erdoğan, "Adana Demirspor deplasmanında ufak bir nazar boncuğu oldu. Umarım Erzurumspor maçıyla bunu da telafi edeceğimizi düşünüyorum. Bursaspor'un marka değeri ve büyüklüğünü kimse tartışmıyor fakat bir kısım dezavantajlarımız var. Kemik kadro oluşturmadan, transfer dönemini çok sıkıntılı bir şekilde geçebildik. Bundan dolayı takımımızın iskeleti oluşmadı. Umarım ilerleyen süreçte milli maç arasına kadar Erzurumspor ve Altay maçlarını iyi bir şekilde değerlendirip, takımın iskelet kadrosunu oluşturup, önümüze bakmayı planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Şampiyonluk yolunda en önemli destekçilerinin taraftarlar olduğunu ve özellikle iç saha maçlarını kazanmaları gerektiğini vurgulayan Erdoğan, şöyle konuştu:

"Çok önemli bir Erzurumspor maçı oynayacağız. İç sahada şu ana dek maç kaybetmediler, dış sahada da puan alamadılar. Umarım dış saha performansları buna paralel devam eder. Bize verilen 3 puan silme cezasından dolayı çok üzüldük. Aslında, hukuki ve idari bir konu. Yönetim kurulumuz bu konu üzerinde çok emek verdi. Dosya sayısı çok fazla ve ödeme tutarı da kulübün boyunu aşacak durumda. Bu süreci kendi başımıza aşma şansımız yok. Şehrin yakaladığı bir hava var. Bu birlikteliğimizi sezon sonuna kadar sürdürmemiz gerekiyor. Ne bir galibiyet bizi şampiyonluğa götürecek, ne de bir mağlubiyet bizi şampiyonluktan edecek. Kesinlikle anahtar faktör sabır. İnanıyorum ki sezon bitiminde mutlu sona ulaşacağız."

"VOLKAN ŞEN'İN TEHDİT ETTİĞİ DOĞRU"

Selçuk Erdoğan, bir basın mensubunun, "Volkan Şen'in Adana Demirspor maçında Bursasporlu futbolculara, 'Bursa'da sizi aldırırım. O tribünler beni iyi bilir.' diye bir tehdidi oldu mu?" sorusunu yanıtladı.

Futbolun sahada oynandığını söyleyen Erdoğan, "Soyunma odasında arkadaşlarım bu şekilde bir olay anlattı bana. Bursaspor'un ekmeğini yemiş, Bursaspor'un şampiyon armasını taşımış, Vakıfköy'den çıkmış bir oyuncuya bunların yakıştığını söyleyemem. Maç içinde yaşanmış bir olaydır ve umarım telafi edilir." açıklamasında bulundu.

SELÇUK ŞAHİN: BURSASPOR BÜYÜK BİR CAMİA

Bursaspor'un tecrübeli oyuncusu Selçuk Şahin, 4-1 mağlup oldukları Adana Demirspor maçında beklemedikleri bir skorla karşılaştıklarını belirtti.

Hafta sonu iç sahada ligin iddialı ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile zorlu bir karşılaşmaya çıkacaklarını aktaran Selçuk, şunları kaydetti:

"Kendi sahamızda çok iyi ve ateşli oynayan bir takımız. İnşallah bu şekilde devam eder ve kazanırız. Hedefimiz, Süper Lig'e çıkmak için bulunduğumuz ligde şampiyon olmak. Puan silme cezası bizi üzdü. Çünkü 3 puan için sahada çok mücadele ediyoruz. Moral bozukluğu oldu ama kesinleşirse yapabileceğimiz bir şey yok. Bir maç kaybımız olacak. Bunu telafi edecek kadro gücümüz, kalitemiz var. Çok büyük sorun olacağını düşünmüyorum. Herkes şampiyonluğu istiyor, biz de o camialardan biriyiz. Bursaspor büyük bir camia ve iyi bir kadro kuruldu. 'Her maçı kazanacağız' durumu çok kolay olmayacak. Bunu isteyeceğiz, mücadele edeceğiz, zaman zaman puan kayıpları olacak ama Süper Lig'e çıkmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız."



