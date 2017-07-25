Sergen Yalçın Eskişehirspor'da !

TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor, teknik direktörlük görevine Sergen Yalçın'ı getirdi.

Kırmızı siyahlı kulüp, sosyal medya kanalıyla başarılı çalıştırıcı ile anlaştıklarını duyurdu.

Eskişehirspor'dan yapılan açıklamada, "Kulübümüz Teknik Direktörlük görevi için Sergen Yalçın ile her konuda anlaşmaya varmıştır!" ifadesine yer verildi.