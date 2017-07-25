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  5. 25 Temmuz 2017 21:26

Sergen Yalçın Eskişehirspor'da !

Son olarak Kayserispor'u çalıştıran başarılı teknik adam Sergen Yalçın, TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor ile anlaştı.

Sergen Yalçın Eskişehirspor'da !
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TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor, teknik direktörlük görevine Sergen Yalçın'ı getirdi.

Kırmızı siyahlı kulüp, sosyal medya kanalıyla başarılı çalıştırıcı ile anlaştıklarını duyurdu.

Eskişehirspor'dan yapılan açıklamada, "Kulübümüz Teknik Direktörlük görevi için Sergen Yalçın ile her konuda anlaşmaya varmıştır!" ifadesine yer verildi.

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