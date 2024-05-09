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TFF Başkanı Büyükekşi: 2024 Avrupa Şampiyonası'ndan çok ümitliyiz

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, "Çok güzel bir şekilde hocamız ve teknik ekibimiz hazırlanıyor. Biliyorsunuz hocamız geçen hafta Adana'daydı. Türkiye'yi karış karış futbolcularımızın olduğu yerleri geziyor. Ayrıca yurt dışındaki futbolcularımızı çok yakından takip ediyor. 2024 Avrupa Şampiyonası'ndan çok ümitliyiz." ifadelerini kullandı.

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, 70. Gillette Milliyet Yılın Sporcusu Ödül Töreni öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Büyükekşi'ye Almanya'da düzenlenecek 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası hazırlık sürecine yönelik bir soru soruldu.

"Çok güzel bir şekilde hocamız ve teknik ekibimiz hazırlanıyor." diyen Büyükekşi, sözlerine şöyle devam etti:

"Biliyorsunuz hocamız geçen hafta Adana'daydı. Türkiye'yi karış karış futbolcularımızın olduğu yerleri geziyor. Ayrıca yurt dışındaki futbolcularımızı çok yakından takip ediyor. 2024 Avrupa Şampiyonası'ndan çok ümitliyiz. Biliyorsunuz ki 4 Haziran'da ilk maçımızı İtalya ile oynayacağız. Ardından 10 Haziran'da Polonya ile bir dostluk maçı yapacağız. Bu iki maç takımımızın bundan önceki gösterdiği performanslara göre seçilen futbolculardan oluşacak. Biliyorsunuz ki kadrodaki futbolcu sayısı 23'ten 26'ya çıktı. Hocamız bu 26 kişilik kadroyu orada belirleyecek. Oyun sistemini belirleyecek. İnşallah 18 Haziran'daki Gürcistan maçıyla turnuvaya güzel bir başlangıç yapmayı ümit ediyoruz."

Etiketler Mehmet Büyükekşi TFF Avrupa
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