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  4. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den Fenerbahçe'nin 5 yıldızlı formalarıyla ilgili açıklama

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den Fenerbahçe'nin 5 yıldızlı formalarıyla ilgili açıklama

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den Fenerbahçe'nin 5 yıldızlı formalarıyla ilgili açıklama
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Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Fenerbahçe'nin yeni sezonda 5 yıldızlı formayla mücadele etmesi hakkında net ifadeler kullandı.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Fenerbahçe'nin 1959 öncesi şampiyonlukların sayılmasıyla ilgili talebi hakkında konuştu.

"HENÜZ GÜNDEME ALMADIK"

"1959 öncesi şampiyonlukları henüz gündeme almadık. Bir taraf kabul olmasını istiyor. Bir de taraf değil, diğer taraflar var. Türkiye'nin tamamını kapsayan liglerin 1959 olduğunu söyleyenler var. 1959 öncesinde bir yılda iki şampiyon olduğunu söyleyenler var. İnşallah daha sonra çözüm buluruz. Çok konu var."

"TFF'DEN İZİN ALINMASI GEREKLİ, YOKSA CEZA UYGULANIR"

"5 yıldızla sahaya çıkma olayını daha önce de sordular. Talimatlarda ne yazıyorsa, biz onu yaparız. Herkes istediği şekilde hareket edemez. Bu sadece yıldız değil, reklam alacağı zaman da öyle. TFF'den izin alınması gerekli, yoksa ceza uygulanır."

Etiketler fenerbahçe 5 yıldız
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