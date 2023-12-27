''TFF Fair Play Ödülleri'' sahiplerini buldu

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, TFF Fair Play Ödülleri'nin Kasım 2023 dönemi sahipleri belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Fair Play'in teşvik edilmesi, yaygınlaştırılması ve farkındalık oluşturması amacıyla düzenlenen TFF Fair Play Ödülleri'nin Kasım 2023 dönemi sahipleri, Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Kurulu tarafından belirlendi.

Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Kurulu, "En Centilmen Takım" ödülünü Samsunspor'a verdi. "En Centilmen Oyuncu" ödülünü Trabzonsporlu Edin Visca alırken, "En Centilmen Teknik Direktör" ise Pendikspor'dan Ivo Vieira oldu.

TFF'den konuyla ilgili yapılan açıklama şu şekilde:

Türkiye Futbol Federasyonu'nun Fair Play'in teşvik edilmesi, yaygınlaştırılması ve farkındalık oluşturması amacıyla düzenlediği TFF Fair Play Ödülleri'nin Kasım 2023 Dönemi sahipleri, Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Kurulu tarafından belirlendi.

Ali Erten başkanlığında, Prof. Dr. Mustafa Sait Gönen, Prof. Dr. Burhanettin Hacıcaferoğlu, Prof. Dr. Fatma Ayanoğlu, Banu Yelkovan, Attila Gökçe, Ömer Üründül, Berrin Altınöz ve Metin Tekin'den oluşan TFF Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Kurulu Kasım ayı değerlendirmelerini yaptı.

Kurul üyelerinin yaptığı değerlendirmeler sonucunda "En Centilmen Takım", "En Centilmen Teknik Direktör", "En Centilmen Futbolcu" kategorilerinde ödüle layık görülenler ve gerekçeleri şu şekilde belirlendi:

En Centilmen Takım: Samsunspor

Gerekçe: 26 Kasım 2023 tarihinde oynanan Samsunspor - Beşiktaş A.Ş. maçında, "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" için, direncin ve dayanışmanın rengi olan mor renkte tasarlanmış ve üzerinde 15 farklı dilde 'Kadına Şiddete Hayır' yazan bir forma ile sahaya çıkan ve bu formayı 'Dünyanın En Ağır Forması' olarak adlandıran Samsunspor takımı, Kasım ayının en centilmen takımı olarak belirlenmiştir.

En Centilmen Teknik Direktör: Ivo Vieira (Pendikspor)

Gerekçe: Süper Lig'in 13. haftasında Başakşehir'e deplasmanda 4-1 mağlup olmasına rağmen kendi objektif özeleştirisini yapan, daha iyi oynadığı için rakibini tebrik eden, skordan bağımsız olarak saha kenarında duruşunu bozmayan Pendikspor'un Teknik Direktörü Ivo Vieira, bu özellikleri ile Kasım ayının Süper Lig en centilmen Teknik Direktörü olarak belirlenmiştir.

En Centilmen Futbolcu: Edin Visca (Trabzonspor)

Gerekçe: Türkiye'de 448 maça çıkan Boşnak yıldız, yabancı futbolcular içerisinde Türkiye Liglerinde en çok forma giyen isim olarak öne çıkıyor. 2011'den bu yana devam eden Türkiye kariyerinde 120 gol ve 131 asist istatistiklerine sahip. Profesyonel futbol kariyerindeki tek kırmızı kartını (ikinci sarı kart nedeniyle) 2019-20 sezonunda Başakşehir'de oynadığı dönemde gören Visca'nın direkt kırmızı kartı bulunmuyor. Edin Visca mesleğine olan profesyonel yaklaşımı, takım arkadaşlarına, rakiplerine ve futbolun tüm paydaşlarına karşı sergilediği saygılı ve örnek davranışları ile Kasım ayının en centilmen futbolcusu olarak belirlenmiştir.

Ayrıca; 18 Kasım 2023 tarihinde Almanya'ya karşı oynadığı özel maçın seremonisinde, üşümemeleri için seremoniye birlikte çıktıkları çocuklara eşofmanlarını veren ve bu hareketleri ile bütün dünyada alkış alan Erkek A Milli Futbol Takımımızın bu davranışı kurul tarafından övgüye değer bulunmuştur.